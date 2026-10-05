Путин высоко оценил учителей - победителей российских конкурсов

Президент Российской Федерации Владимир Путин в День учителя, общаясь по видеосвязи с педагогами — победителями всероссийских педагогических конкурсов, назвал их золотым фондом отечественной школы. Обращаясь к собравшимся, глава государства отметил, что все они прошли сложный отбор, доказали своё мастерство и преданность делу, и потому, без всякого преувеличения, сегодня на связи именно золотой фонд отечественной школы.

Путин особо выделил воспитателей детских садов и учителей младших классов, которые, по его словам, в буквальном смысле стоят у истоков формирования личности и мировоззрения совсем юных граждан. Глава государства отметил и педагогов-предметников, раскрывающих детям и подросткам большой мир знаний в основной и старшей школе, а также мастеров и наставников производственного обучения, помогающих ребятам осваивать передовые технологии и профессии.

По словам президента, всё более активную роль в школах играют советники по воспитанию, которые организуют внешкольную жизнь и вместе с ребятами реализуют патриотические волонтёрские проекты. Путин обратил внимание и на специалистов, работающих бок о бок с учителями, — логопедов, дефектологов и психологов, которые помогают детям справляться с известными трудностями, непрерывно, терпеливо и настойчиво поддерживая ребят, в том числе с особенностями развития и ограничениями по здоровью.

Отдельно глава государства выделил руководителей школ и образовательных комплексов, подчеркнув, что от хорошего директора зависит буквально всё — атмосфера в школе, сплочённость педагогических команд и в конечном счёте качество обучения и воспитательной работы. В своём выступлении президент охватил практически все категории работников образования, подчеркнув ценность каждой из них и отметив вклад педагогов в формирование личности и будущего страны.

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