Россиянам объяснили, как привлечь сову на дачу для борьбы с мышами

Россиянам рассказали, что если на участке много мышей, то сова может прийти сама

Орнитолог Елена Чернова в беседе с 360.ru рассказала, что привлечь сову на дачный участок для борьбы с мышами реально, но для этого нужно соблюсти ряд условий.

Спикер утверждает, что сова может поселиться рядом с человеком сама в том случае, если на участке много грызунов. Она указала, что такой вид, как домовой сыч любит селиться в постройках сам по себе.

По словам Черновой, если естественных укрытий недостаточно, ситуацию исправят искусственные гнездовья. Эксперт обратила внимание на то, что для ушастой совы подойдет простая корзина с ветками или деревянный ящик, а серые неясыти занимают такие домики почти в 100% случаев.

При этом орнитолог предупредила, что у большинства сов достаточно громкие голоса, и некоторые из них к тому же весьма крикливы. Кроме того, как заметила эксперт, если на участке живет сова, использовать яды для травли мышей и даже насекомых нельзя, потому что это неизбежно погубит и птиц.