Россиянин задержан в Таиланде за то, что работал гидом

Полиция Пхукета задержала 32-летнего россиянина Константина, которого обвинили в работе гидом без необходимого разрешения. Об этом сообщает ThaiPost.

Поводом для проверки стала жалоба туристов. Они сняли мужчину на видео, когда он рассказывал группе о местных достопримечательностях. По словам заявителей, россиянин после этого начал угрожать им и потребовал удалить запись.

После обращения правоохранители установили местонахождение судна, находившегося к востоку от острова Мапрао. На борту они обнаружили Константина. Мужчина рассказывал пассажирам об объектах острова и оказывал услуги по фотосъемке.

В разговоре с полицейскими россиянин признал, что работал гидом. Он сообщил, что проводил экскурсии для российских туристов и получал за это деньги. Разрешение на работу мужчина предоставить не смог.

В отношении россиянина выдвинули обвинение в деятельности гида без соответствующего разрешения. После задержания его доставили в полицейский участок Пхукета для дальнейшего разбирательства.

В Таиланде работа гида-экскурсовода разрешена только гражданам страны. За нарушение предусмотрены тюремное заключение или штраф, а также депортация.

Ранее на Пхукете уже задерживали 33-летнего россиянина, который без разрешения работал экскурсоводом. По данным Центрального бюро расследований Таиланда, мужчину задержали перед отправлением на морскую экскурсию по Андаманскому морю.

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