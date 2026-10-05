Синоптики рассказали о погоде в Московском регионе в предстоящую ночь

Метеорологи не ожидают заморозков в Московском регионе в ночь на 6 октября

Синоптики Гидрометцентра Российской Федерации, ссылаясь на последние прогностические данные, сообщили, что предстоящей ночью в Московском регионе не ожидается заморозков, которые отмечались предыдущие несколько ночей.

По словам собеседника агентства, температура воздуха в столице составит плюс 6-8 градусов, а по области — от плюс 4 до плюс 9 градусов. При этом на фоне облачной погоды в мегаполисе осадков не ожидается, тогда как в Подмосковье местами может пройти небольшой дождь.

Небольшой дождь прогнозируется и днём во вторник, 6 октября, когда столбики термометров покажут 14-16 градусов выше нуля в столице и плюс 11-16 градусов по области. По словам синоптиков, на погоду столичного региона в первой половине недели будет влиять обширный атлантический циклон, центр которого перемещается на восток вдоль арктического побережья, и своим атмосферным фронтом он дотянется до средней полосы, обеспечив небольшие дожди.

Минувшей ночью в столице температура воздуха составила плюс 9,4 десятых градуса, что зафиксировала главная московская метеостанция на ВДНХ, а позапрошлая ночь стала в столице самой холодной с начала нынешней осени, когда температура на главной метеостанции опускалась до плюс 2 градусов.

Погода в Московском регионе постепенно смягчается, и после нескольких ночей с заморозками, наиболее ощутимыми в восточных районах Подмосковья, в ближайшее время ожидается более тёплая и влажная погода, обусловленная влиянием атлантического циклона.

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