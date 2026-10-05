Скандальное видео привело к закрытию ресторанов «Бургер Кинг» в российском городе

Burger King приостановил деятельность двух ресторанов во Владивостоке после появления в интернете скандального видео, предположительно снятого сотрудниками на кухне одной из точек. Представители общепита назвали происходящее на записи недопустимым и принесли извинения посетителям, сообщили в пресс-службе компании.

Инцидент связывают с рестораном на улице Семёновской, 12 в ТЦ «Родина». На распространившихся кадрах люди, предположительно являющиеся сотрудниками заведения, нарушают санитарные нормы и неподобающим образом обращаются с продуктами. В сeти заявили, что подобное поведение прямо противоречит требованиям безопасности, гигиены и качества.

После публикации ролика Burger King прекратил поставки продукции франчайзи, управлявшему заведениями на Семёновской и Светланской, 56. Партнера также отключили от корпоративных систем, в результате чего обе точки лишились возможности продолжать продажи под брендом сeти.

Компания намерена окончательно расторгнуть отношения с франчайзи и уже начала соответствующие юридические процедуры. Возобновлять сотрудничество с этим партнером Burger King не планирует, подчеркнув, что все работающие под брендом рестораны обязаны соблюдать единые стандарты обслуживания и безопасности.

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