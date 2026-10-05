Собянин: Московская верфь даст импульс развитию отечественного судостроения

Мэр Москвы Сергей Собянин в публикации в своем официальном канале на отечественной платформе MAX рассказал, что возрождение речного судоходства является одним из самых ярких и успешных транспортных проектов Москвы последних лет.

Столичный градоначальник обратил внимание на то, что в 2025 году суммарный пассажиропоток круизного, прогулочного и регулярного речного транспорта достиг 4,5 миллиона поездок, что стало самым высоким показателем за последние три десятилетия.

Кроме того, Собянин указал, что популярность речного электротранспорта превысила самые смелые ожидания, ведь число пассажиров выросло в 4 раза.

«Больше пассажиров – больше маршрутов – больше судов. И будет очень хорошо, если большинство этих судов будет спущено на воду в Москве – на новой Московской верфи в Нагатинском Затоне», — пишет мэр Москвы.

Глава российской столицы сообщил, что в 2026 году было открыто современное предприятие полного цикла по строительству и обслуживанию электросудов. Он отметил, что в поставке оборудования и комплектующих для московских электросудов участвуют заводы, расположенные в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Ярославской, Нижегородской, Самарской областях и Пермском крае и многих других регионах нашей страны.

По словам московского градоначальника, благодаря широкой кооперации все основные узлы и агрегаты электросудов, включая корпус, двигатель, остекление, системы управления и программное обеспечение, производятся исключительно в России.

Мэр поделился, что производственная программа Московской верфи предусматривает закладку более 100 электросудов до 2030 года, а по состоянию на сегодняшний день в работе находятся две модели – «Москва 1.0» для регулярных речных маршрутов и прогулочное судно «Москва 3.0». Глава Москвы подчеркнул, что первые четыре судна «Москва 1.0», а именно «Таганка», «Якиманка», «Полянка» и «Маросейка» уже спущены на воду и протестированы во время ходовых испытаний. Следующим шагом станет их запуск на маршрут, дополнил Собянин. К тому же он указал, что на верфи ведется строительство второй партии из четырех электросудов, которые планируется спустить на воду до конца года.

Согласно сообщению московского мэра, электросуда проекта «Москва 1.0» вмещают до 56 человек, а в их салоне созданы все условия для комфортных поездок: информационные экраны, USB-зарядки, бесплатный вайфай и площадки для перевозки велосипедов. Двухпалубные прогулочные электросуда «Москва 3.0» будут заметно крупнее – длиной свыше 35 метров и шириной 8 метров, вместимостью до 168 пассажиров, поделился градоначальник.

Собянин рассказал, что летом на Московской верфи было начато строительство четырех электросудов «Москва 3.0», а в ближайшее время будут заложены еще четыре.

Всего же до конца 2028 года планируется спустить на воду до 14 электросудов этой серии, и таким образом, постепенно «Москва 3.0» станет экологичной заменой старому прогулочному флоту, который сегодня насчитывает более 160 теплоходов возрастом от 40 лет, раскрыл мэр Москвы.

Как заметил столичный градоначальник, стратегия развития Московского транспорта предусматривает рост общего количества поездок на речных судах до 7 миллионов в год. Он уточнил, что регулярным пассажирским движением будет охвачена вся акватория Москвы-реки в границах города, а к 2035 году столичный речной флот должен полностью перейти на электротягу.

Московская верфь внесет решающий вклад в решение этой задачи. И одновременно – даст мощный импульс к развитию отечественного судостроения, заключил Собянин.