Стала известна неожиданная польза популярного фрукта для сердца

Учёные из Королевского колледжа Лондона пришли к выводу, что соединение, которое образуется в организме после употребления граната, может улучшать работу сердца при сердечной недостаточности, и в экспериментах на мышах оно улучшило отдельные показатели функции сердца вплоть до восьмидесяти процентов. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Речь идёт об уролитине А — веществе, которое образуется кишечными бактериями из соединений, содержащихся в гранате. Ранее учёные связывали его с противовоспалительными и антиоксидантными эффектами, но его влияние на сердечную недостаточность оставалось малоизученным. Авторы проверили действие уролитина А на мышах с сердечной недостаточностью с сохранённой фракцией выброса: при этом состоянии сердце сохраняет способность нормально сокращаться, но становится слишком жёстким и хуже расслабляется между ударами.

У животных уролитин А уменьшал образование рубцовой ткани в сердце и улучшал его способность расслабляться, а по отдельным показателям работа сердца улучшилась до восьмидесяти процентов по сравнению с мышами, которые не получали соединение. Дополнительные эксперименты провели на выращенной в лаборатории ткани человеческого сердца, и уролитин А ускорял её сокращение и расслабление.

Учёные связывают этот эффект с активацией белка PKGIα, участвующего в регуляции давления и расслаблении сердечной мышцы. При этом авторы подчёркивают, что полученные результаты пока не означают, что употребление граната само по себе способно лечить сердечную недостаточность, и требуются дальнейшие исследования, чтобы подтвердить обнаруженные эффекты и оценить их применимость к человеку.

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