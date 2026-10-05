Стало известно, сколько людей еженедельно заражаются вирусом в Иркутске

В Иркутской области еженедельно регистрируется порядка 16 тысяч случаев ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
По данным ведомства, последние две недели динамики к увеличению числа случаев нет. Уровень заболеваемости на 12,6 процента ниже эпидемического порога и соответствует среднемноголетним значениям.
Отмечается циркуляция респираторных вирусов, характерных для этого периода года.
Уточняется также, что в циркуляции преобладает риновирус. Также регистрируются первые случаи гриппа, преимущественно А(H1N1).
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