Стало известно, сколько людей еженедельно заражаются вирусом в Иркутске

Роспотребнадзор: в Иркутске регистрируется около 16 тысяч случаев ОРВИ в неделю

В Иркутской области еженедельно регистрируется порядка 16 тысяч случаев ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным ведомства, последние две недели динамики к увеличению числа случаев нет. Уровень заболеваемости на 12,6 процента ниже эпидемического порога и соответствует среднемноголетним значениям.

Отмечается циркуляция респираторных вирусов, характерных для этого периода года.

Уточняется также, что в циркуляции преобладает риновирус. Также регистрируются первые случаи гриппа, преимущественно А(H1N1).

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