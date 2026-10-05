Тайны джунглей: «заклинатель слонов» Малайзии спасает гигантов Борнео

Малазийские специалисты по охране дикой природы и ветеринары, получившие среди местных жителей прозвище «заклинатели слонов», развернули масштабную спасательную операцию в тропических лесах штата Сабах на острове Борнео, передает издание Tuoi Tre News. Главная цель экспедиции — защита критически уязвимой популяции борнейских карликовых слонов, оказавшихся на грани исчезновения из-за фрагментации естественной среды обитания.

Команда специалистов во главе с ведущими полевыми зоологами выслеживает агрессивные стада в глубине джунглей Сукау для бережной иммобилизации животных транквилизаторами и установки спутниковых ошейников. Эти датчики позволяют рейнджерам в режиме реального времени отслеживать миграционные коридоры гигантов и предотвращать их смертоносные выходы на плантации масличных пальм, где фермеры нередко применяют яды и капканы.

По оценкам Всемирного фонда дикой природы, в дикой природе Борнео сохранилось менее 1500 особей этого эндемичного подвида. Экологи призывают бизнес и власти штата сохранить лесные полосы вдоль рек, чтобы спасти самых миниатюрных слонов планеты.

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