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Общество 953

Тайны джунглей: «заклинатель слонов» Малайзии спасает гигантов Борнео

Ветеринары отслеживают исчезающих карликовых слонов посреди масличных пальм

Ветеринары отслеживают исчезающих карликовых слонов посреди масличных пальм
Сгенерировано нейросетью ChatGPT, Смирнов Александр

Малазийские специалисты по охране дикой природы и ветеринары, получившие среди местных жителей прозвище «заклинатели слонов», развернули масштабную спасательную операцию в тропических лесах штата Сабах на острове Борнео, передает издание Tuoi Tre News. Главная цель экспедиции — защита критически уязвимой популяции борнейских карликовых слонов, оказавшихся на грани исчезновения из-за фрагментации естественной среды обитания.

Команда специалистов во главе с ведущими полевыми зоологами выслеживает агрессивные стада в глубине джунглей Сукау для бережной иммобилизации животных транквилизаторами и установки спутниковых ошейников. Эти датчики позволяют рейнджерам в режиме реального времени отслеживать миграционные коридоры гигантов и предотвращать их смертоносные выходы на плантации масличных пальм, где фермеры нередко применяют яды и капканы.

По оценкам Всемирного фонда дикой природы, в дикой природе Борнео сохранилось менее 1500 особей этого эндемичного подвида. Экологи призывают бизнес и власти штата сохранить лесные полосы вдоль рек, чтобы спасти самых миниатюрных слонов планеты.

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