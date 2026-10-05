СК РФ: трех охотников будут судить за убийство подростка в Кузбассе

В Кузбассе перед судом предстанут трое охотников — их обвиняют в убийстве подростка и незаконной охоте. Об этом информирует пресс‑служба СУ СК по Кемеровской области.

Следственные органы завершили расследование дела в отношении трёх местных жителей. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 2 статьи 258 УК РФ (незаконная охота, совершённая группой лиц).

Как полагает следствие, ночью 31 мая 2026 года мужчины, не имея разрешительных документов на добычу охотничьих ресурсов, приехали к участку дороги возле села Междугорное, чтобы охотиться на пушного зверя. Один из обвиняемых вышел из машины и выстрелил из охотничьего ружья в сторону леса — там в тот момент находился несовершеннолетний. Подросток получил ранение, от которого скончался на месте.

Сейчас все трое фигурантов дела находятся под стражей. В ходе расследования правоохранители допросили свыше 20 свидетелей и провели более 10 судебных экспертиз — в том числе судебно‑медицинские, баллистические и медико‑криминалистические.

В следственном управлении заявили, что собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.