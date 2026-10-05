Ученые выявили признаки, которые могут предсказать проблемы с сердцем и сосудами за 10 лет до диагноза

Проблемы с сердцем и сосудами могут давать о себе знать задолго до постановки диагноза. Исследование показало, что снижение физической выносливости и способности выполнять привычные повседневные задачи у некоторых людей начинается примерно за десять лет до серьезного сердечно-сосудистого события. Результаты опубликованы в JAMA Cardiology.

Ученые изучили данные около 12 тысяч пожилых людей, более 2,4 тысячи из которых впоследствии перенесли инфаркт, инсульт, сердечную недостаточность или столкнулись с другими сердечно-сосудистыми осложнениями. Их состояние сравнили с показателями свыше 9,6 тысячи участников без подобных событий.

Оказалось, что будущие пациенты задолго до болезни чаще демонстрировали физическую слабость, хуже справлялись с нагрузками и ниже оценивали собственное физическое состояние. Особенно заметно разрыв с остальными участниками начинал увеличиваться примерно за пять лет до сердечно-сосудистого события.

Наиболее ранние изменения исследователи выявили перед развитием сердечной недостаточности и смертельной ишемической болезни сердца. Отдельные признаки наблюдались более чем за десять лет до постановки диагноза. Авторы работы считают, что отслеживание постепенного снижения физических возможностей может помочь раньше выявлять людей с повышенным сердечно-сосудистым риском и своевременно принимать профилактические меры.

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