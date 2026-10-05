Умерла рок-звезда, записавшая песню для фильма «Телохранитель»

Канадская рок-исполнительница Сасс Джордан умерла 2 октября в возрасте 63 лет. О смерти певицы сообщила ее семья, отметив, что последние минуты она провела рядом с близкими. Несмотря на тяжелое заболевание, артистка продолжала выходить на сцену практически до конца жизни.

Последнее выступление Джордан состоялось 18 сентября в канадском Тандер-Бее. Пoсле концерта состояние здоровья певицы вынудило ее отказаться от оставшихся концертов. Родственники подчеркнули, что память о ней навсегда сохранится в сердцах семьи и поклонников.

Музыкальная карьера Джордан началась в конце 1980-х. Ее дебютная пластинка Tell Somebody вышла в 1988 году, а уже через год исполнительница получила канадскую премию Juno как самая перспективная вокалистка. Широкую международную известность ей принес альбом Racine, выпущенный в 1992 году.

В том же году Джордан вместе с Джо Кокером записала композицию Trust in Me, вошедшую в саундтрек фильма «Телохранитель» с Уитни Хьюстон и Кевином Костнером. За свою карьеру певица выпустила десять студийных альбомов, работала с Карлосом Сантаной, группой Aerosmith, Элисом Купером и Van Halen, а также появлялась в кино и телевизионных проектах.

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