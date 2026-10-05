Ущерб от схода вагонов на станции Белогорск превысил 20 млн рублей

В Амурской области передано в суд уголовное дело против дорожного мастера транспортной компании. Его обвиняют в нарушении правил безопасности, которое привело к сходу с рельсов девяти вагонов грузового поезда, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

По версии следствия, в течение двух месяцев 2025 года сотрудник не обеспечивал надлежащее содержание путей на станции Белогорск Забайкальской железной дороги. Мужчина игнорировал выявленные замечания и не организовывал необходимые ремонтные работы.

Бездействие работника привело к уширению рельсовой колеи до сверхнормативных значений. 24 мая 2025 года это стало причиной аварии: девять вагонов сошли с рельсов.

Ущерб собственникам подвижного состава и транспортной компании превысил 20 миллионов рублей. Действия мастера квалифицированы по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба). Следователи собрали достаточную доказательную базу для направления дела в суд.

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