В Госдуме предупредили россиян о мошенничестве с отоплением

Мошенники выманивают у граждан коды из СМС перед началом отопительного сезона. Об этом сообщил депутат Государственной думы Александр Аксененко в интервью агентству РИА Новости. Злоумышленники используют предлоги проверки счётчиков или наличия задолженности.

«Нужно помнить: ни для запуска отопления, ни для визита специалиста, ни для перерасчёта коммунальных платежей коды из СМС не требуются», — подчеркнул Александр Аксененко.

Основная опасность таких схем заключается во встраивании в реальную повестку. Начинается отопительный сезон. Коммунальные службы действительно проводят проверки и запускают системы. Жители звонят в управляющие компании из-за холодных батарей. На этом факте строится доверие. Гражданам следует ещё раз обсудить эту тему с пожилыми родственниками. Поверка счётчика не требует кодов из СМС. Также не следует переходить по ссылкам из неожиданных сообщений или устанавливать приложения по просьбе звонящего.

Тема жилищно-коммунального хозяйства становится удобной для злоумышленников в этот период. Люди ожидают запуска тепла и проверок систем. Они обращаются в управляющие компании по вопросам батарей или начислений. Мошенники выбирают правдоподобные легенды. В частности, они сообщают своим жертвам о необходимости подтвердить заявку на подключение отопления. Также они просят согласовать визит мастера или оформить перерасчёт. Иногда злоумышленники называют адрес дома или фамилию владельца для убедительности, а затем они просят код из СМС или предлагают перейти по ссылке.

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