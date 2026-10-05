В Москве открыли памятную стелу генералу армии Хрулёву в сквере его имени

В Москве в сквере имени генерала армии Андрея Хрулёва установили памятную стелу. Об этом сообщили организаторы церемонии открытия. Монумент появился в Басманном районе столицы, где большую часть жизни прожил легендарный военачальник.

Сквер в Басманном районе назвали в честь военачальника два года назад по результатам голосования москвичей. Автором стелы стал заслуженный художник РФ Алексей Игнатов. В церемонии открытия приняли участие внучка Андрея Васильевича, генерал-лейтенант Владимир Коновалов, генеральный инспектор Минобороны генерал армии Владимир Исаков и генерал-полковник Василий Воробьёв. Также присутствовали представители Федерального казначейства, МЧС, Минтранса и ветеранских организаций.

Андрей Хрулёв прославился фразой «Без тыла нет Победы». Он впервые обосновал и создал централизованную систему тылового обеспечения действующей армии, которая стала основой для современной концепции материально-технического обеспечения войск. Военачальник лично выезжал в районы боевых действий и принимал участие в разработке всех военных операций.

В 1942–1943 годах он также руководил работой железнодорожного транспорта страны.

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