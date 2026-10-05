В Москве ожидается облачная погода с прояснениями и до +14°C

В Москве 5 октября ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России. Воздух в столице прогреется до +12—14°C. Ночью температура опустится до +6°C.
В некоторых районах города пройдут небольшие дожди. Скорость порывов ветра составит 5–10 м/с. Атмосферное давление составит порядка 747 миллиметров ртутного столба. В Московской области температура воздуха днём достигнет +10—15°C. Ночью столбики термометров покажут до +4°C.
«В некоторых районах города прогнозируются небольшие дожди», — отмечают синоптики.
Накануне, 4 октября, ночь в Московской области стала самой холодной с начала осени: некоторых районах Подмосковья температура воздуха опустилась до -4...5 градусов.
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