В Москве ожидается облачная погода с прояснениями и до +14°C

Гидрометцентр спрогнозировал в Москве облачную погоду с прояснениями и до +14°C

В Москве 5 октября ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России. Воздух в столице прогреется до +12—14°C. Ночью температура опустится до +6°C.

В некоторых районах города пройдут небольшие дожди. Скорость порывов ветра составит 5–10 м/с. Атмосферное давление составит порядка 747 миллиметров ртутного столба. В Московской области температура воздуха днём достигнет +10—15°C. Ночью столбики термометров покажут до +4°C.

«В некоторых районах города прогнозируются небольшие дожди», — отмечают синоптики.

Накануне, 4 октября, ночь в Московской области стала самой холодной с начала осени: некоторых районах Подмосковья температура воздуха опустилась до -4...5 градусов.

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