В Москве прошел полумарафон «Моя столица»

В Москве 3 и 4 октября на Университетской площади состоялся полумарафон «Моя столица», в котором приняли участие свыше 17 тысяч человек.

Отмечается, что главным событием субботы стали соревнования на «пятерке» среди профессиональных легкоатлетов. Впервые в истории фестиваля они проходили в уникальном формате гандикапа, в рамках которого женщины стартовали на 1 минуту и 17 секунд раньше мужчин. Соответствующий временной интервал был рассчитан организаторами, исходя из среднего значения разницы между мировыми и российскими рекордами среди мужчин и женщин на дистанции 5 километров. Его победителем стал Владимир Никитин, обладатель действующих национальных рекордов на дистанциях от 1,5 тысяч до 5 тысяч метров.

Во второй день фестиваля, 4 октября, в свою очередь, состоялись ключевые забеги на 10 километров и полумарафон на 21,1 километра. Особенностью забегов на длинные дистанции стала сама трасса, учитывая, что вдоль нее были установлены специальные указатели с названиями городов беговой серии, а именно Тутаева, Мышкина, Переславля-Залесского, Костромы, Углича, Сергиева Посада, Рыбинска, Ярославля и Ростова Великого. Таким образом, участники, фактически, бежали по маршруту «Золотого кольца России» внутри Москвы.

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев сообщил, что полумарафон «Моя столица» официально закрыл сезон больших беговых событий Москвы в этом году. Он обратил внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день российская столица прочно закрепила за собой статус лидера и главного центра любительского бега России. Беговая культура активно развивается, объединяя несколько поколений москвичей, а сам бег остается наиболее доступным и эффективным видом физической активности, подчеркнул чиновник.

Как заметил Кондаранцев, на текущий момент беговое сообщество столицы превышает один миллион человек. Среди участников не только москвичи и гости из регионов России, но и атлеты из зарубежных стран. В этом сезоне были установлены новые рекорды: число регистраций на Московский марафон достигло 60 тысяч, а Большой фестиваль бега собрал на своих площадках свыше 150 тысяч жителей и гостей города.

Министр указал, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице активно создаются условия для развития массового спорта, и важной частью экосистемы бега выступают бесплатные городские тренировки, которые позволяют горожанам заниматься на регулярной основе и качественно готовиться к масштабным городским забегам

«Полумарафон «Моя столица» – не просто забег, а яркое событие, объединившее более 30 тыс. участников и болельщиков из разных регионов России. Организаторы смогли придумать уникальный формат, где спорт высших достижений органично сочетается с массовым – на одной и той же дистанции можно увидеть как любителей, так и сильнейших профессиональных легкоатлетов страны. Полумарафон стал по-настоящему ярким завершением летнего бегового сезона в столице», — ранее заявил заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы Александр Горбенко.

Вице-мэр также добавил, что сегодня Москва выступает главным локомотивом и ключевым драйвером беговой культуры в России. Город задает высокие стандарты в организации массовых стартов, обеспечивает безопасность и комфорт участников, создает уникальную атмосферу, которая мотивирует заниматься спортом сотни тысяч людей. Москва не просто принимает масштабные события, она своим примером вдохновляет регионы и объединяет вокруг себя беговое сообщество всей России.