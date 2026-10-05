В России стартовала программа, направленная на поддержку детей из приграничных регионов

ВТБ совместно с Аппаратом Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка объявили о сборе средств на поддержку детей, столкнувшихся с последствиями чрезвычайных и травмирующих событий. Как сообщается в пресс-релизе компании, акция продлится с 5 октября по 10 ноября. Помощь будет оказана через благотворительный фонд «ВТБ-Страна».

Ожидается, что в программе будут участвовать не менее 100 детей из Курской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Ростовской, Запорожской и Херсонской областей, ДНР, ЛНР и Республики Крым.

Отмечается, что проект реализуется в рамках деятельности Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Его куратором выступает благотворительный фонд «Страна для детей».

Весной 2027 года смену при поддержке банка планируют провести на базе пансионата в Московской области.

Программа рассчитана на детей, которым после пережитых событий требуется психологическая и социальная поддержка. К тому же особое внимание уделяется практическим навыкам.

«Знаем истории, когда дети, закрывшиеся в результате пережитых тревог, после смены менялись и позже приезжали снова как вожатые. Некоторые подростки после профориентационных занятий выбирали специальность. Важно охватить такими сменами больше ребят, дать им опору и поддержку», – рассказала Мария Львова-Белова.

Кроме того, руководитель департамента финансового урегулирования ВТБ Евгений Новиков отметил: «Детям, пережившим травмирующие события, необходима не только поддержка, но и возможность вновь почувствовать себя детьми. Участие благотворительного фонда, банка и государства позволяет сделать помощь адресной: специалисты работают с конкретными семьями и их проблемами. Акция призвана помочь детям вновь обрести доверие к миру и людям и почувствовать себя в безопасности».