В российском регионе многодетная семья отравилась угарным газом

В Ингушетии 5 детей и взрослый после отравления угарным газом попали в больницы

В селе Кантышево (Ингушетия) шесть человек — пятеро детей и один взрослый — получили отравление угарным газом и были госпитализированы. Об этом проинформировали в ГУ МЧС РФ по Республике Ингушетия.

Сообщение о происшествии поступило в ведомство в 12:10 мск в понедельник — инцидент случился на улице Гадиева в сельском поселении Кантышево. Пострадавших направили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу и Детскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.

В МЧС уточнили, что состояние всех госпитализированных оценивается как удовлетворительное. В настоящее время специалисты выясняют причины и обстоятельства случившегося.