В Тверской области осквернили Ржевский мемориал Советскому солдату, а в Волгограде пассажиры устроили бунт из-за задержки рейса: картина дня в регионах России глазами «МК»

Заглянем за МКАД: чем дышит Россия сегодня? Журналисты «Московского комсомольца» в 78 регионах России внимательно следят за всем, что происходит в стране, – от громких происшествий до повседневных проблем и радостей. Эксклюзивный взгляд на самые важные события дня – в нашем обзоре.

Двое мужчин погибли от нападения медведей-людоедов в Иркутской области. Жертвами стали местный охотник и работник вахтового поселка.

В Тверской области осквернили Ржевский мемориал Советскому солдату. Поводом для возбуждения уголовного дела стал видеоролик в Интернете.

В Туве парк аттракционов закрыли из-за медведя. Животное ликвидировали.

Зуб мамонта и фрагмент бивня нашли в Калининградской области. Возраст находки — 20-30 тыс. лет. Зуб принадлежал молодой особи.

Археологи нашли в Ленобласти крупнейший клад с серебром X - XIV веков. Среди артефактов медальоны, цепи, перстни. Общий вес находки превышает 2 кг.

Тело унесенного волной ребенка обнаружили у пирса на Сахалине. Мальчика смыло волной в Холмском порту. Его тело искали несколько дней.

Двух пропавших школьниц нашли в Красноярском крае. Девочки вернулись домой самостоятельно. С ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

В аэропорту Волгограда пассажиры устроили бунт из-за задержки рейса. Они заблокировали дверь в досмотровую зону. Урегулировать ситуацию пришлось полицейским.

Преступная группировка пытала людей на автомойке в Екатеринбурге. На протяжении нескольких лет злоумышленники похищали, избивали и вымогали деньги у жертв. Пострадали 15 человек.

Врачи Хабаровска спасли туриста с отказавшими ногами после отдыха в Паттайе. Мужчина находился в крайне тяжёлом состоянии. Причина — укус неизвестного насекомого.