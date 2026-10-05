В Тверской области осквернили Ржевский мемориал Советскому солдату, а в Волгограде пассажиры устроили бунт из-за задержки рейса: картина дня в регионах России глазами «МК»

Двое мужчин погибли от нападения медведей-людоедов в Иркутской области. Жертвами стали местный охотник и работник вахтового поселка.
В Тверской области осквернили Ржевский мемориал Советскому солдату. Поводом для возбуждения уголовного дела стал видеоролик в Интернете.
В Туве парк аттракционов закрыли из-за медведя. Животное ликвидировали.
Зуб мамонта и фрагмент бивня нашли в Калининградской области. Возраст находки — 20-30 тыс. лет. Зуб принадлежал молодой особи.
Археологи нашли в Ленобласти крупнейший клад с серебром X - XIV веков. Среди артефактов медальоны, цепи, перстни. Общий вес находки превышает 2 кг.
Тело унесенного волной ребенка обнаружили у пирса на Сахалине. Мальчика смыло волной в Холмском порту. Его тело искали несколько дней.
Двух пропавших школьниц нашли в Красноярском крае. Девочки вернулись домой самостоятельно. С ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних.
В аэропорту Волгограда пассажиры устроили бунт из-за задержки рейса. Они заблокировали дверь в досмотровую зону. Урегулировать ситуацию пришлось полицейским.
Преступная группировка пытала людей на автомойке в Екатеринбурге. На протяжении нескольких лет злоумышленники похищали, избивали и вымогали деньги у жертв. Пострадали 15 человек.
Врачи Хабаровска спасли туриста с отказавшими ногами после отдыха в Паттайе. Мужчина находился в крайне тяжёлом состоянии. Причина — укус неизвестного насекомого.