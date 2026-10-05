Верховный суд Индии постановил, когда уместна смертная казнь для преступников. Высшая мера наказания будет применяться тогда, когда возможность исправления осужденного полностью исключена.

При этом, по словам экспертов, нельзя считать, что исправление невозможно лишь на основании того, что преступление отличается исключительной жестокостью. Сторона обвинения должна доказать, почему пожизненное заключение нужно заменить смертной казнью.

Например, недавно к пожизненному лишению свободы был приговорен мужчина, которого признали виновным в сексуальном насилии над своей шестилетней падчерицей и ее убийстве.

Ранее наше издание сообщало, что женщину из Теннесси, приговоренную к смертной казни, доставили в больницу после того, как она пережила две смертельные инъекции. По словам свидетелей, Криста Пайк, приговоренная к смертной казни за убийство, совершенное в 1995 году, начала хрипеть через 40 минут после введения смертельной дозы препарата.

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