Владимир Путин в День учителя наградил лучших педагогов страны

Президент Российской Федерации Владимир Путин в День учителя наградил выдающихся педагогов, отмечая их заслуги в сфере образования и наставничества.

В числе награждаемых знаком отличия «За наставничество» — Александр Захаров, преподаватель физической культуры и спорта из Новосибирской области и один из разработчиков программы «Школа — центр физической культуры и здорового образа жизни», среди выпускников которого участниками специальной военной операции стали более двадцати человек. Этим же знаком отличия были награждены два педагога. Это Татьяна Кислякова, которая во время работы в школе оказывала помощь и поддержку ученикам, испытывавшим трудности в освоении программы по математике, и Ирина Белякова, учитель физической культуры из Ростова-на-Дону.

Знака отличия «За наставничество» удостоена Ирина Сахарова, заместитель начальника отдела организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чистоозёрного района Новосибирской области. Ранее она преподавала русский язык. Таким же знаком награждены Вера Глебова, учитель начальных классов и средней школы из города Сурска; Нина Краюшкина, классный руководитель и учитель физики; Василий Фрезе, работавший преподавателем тактико-специальной подготовки в Новосибирском высшем военном командном ордена Жукова.

Василий Михайлов, директор Пермской краевой общественной организации по планированию досуга «Праздник без границ», награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. При участии Михайлова реализуется проект по созданию семейного центра для поддержки и реабилитации семей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра.

В День учителя глава государства отметил как педагогов, посвятивших себя работе с детьми и молодёжью, так и организаторов социальных инициатив, чья деятельность направлена на поддержку семей и детей, нуждающихся в особом внимании.

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