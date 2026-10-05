Власти раскрыли статистику заболеваемости одним вирусом в Иркутске

Роспотребнадзор: в Иркутске ОРВИ регистрируется на 12,6% ниже эпидпорога

Заболеваемость ОРВИ в Иркутской области держится на 12,6 процента ниже эпидемического порога. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным ведомства, показатель соответствует среднемноголетним значениям. Сейчас циркулируют респираторные вирусы, типичные для этого сезона.

Среди них преобладает риновирус. Кроме того, фиксируются первые случаи гриппа, в основном А(H1N1).

Другие подробности по статистике ОРВИ в ведомстве не приводили.

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