Во Франции за дерзкое нападение на полицейского задержали троих

В Бельфоре задержали трёх подозреваемых в атаке на полицейского

В Бельфоре на востоке Франции правоохранители поместили под стражу 3 человек, которых подозревают в атаке на сотрудника полиции. Об этом сообщил телеканал BFMTV, сославшись на источники.

Ранее глава МВД Лоран Нуньес рассказал, что в пятницу во время выступлений старшеклассников полицейского в Бельфоре сильно избили. Он потерял сознание и был доставлен в больницу.

По информации телеканала, 2 задержанных в Бельфоре связаны с нападением на офицера в пятницу во время демонстрации школьников. С учётом ранее задержанного 17-летнего юноши под стражей сейчас находятся 3 человека. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство представителя власти группой лиц.

Во Франции старшеклассники уже несколько дней выражают недовольство перегруженным расписанием, нехваткой преподавателей и другими проблемами в сфере образования. Часть акций сопровождается беспорядками.

По последним сведениям, задержаны более 5 тыс. человек, большинство из них несовершеннолетние. По оценке французского правительства, школьные протесты превратились в уличные беспорядки, передавал BFMTV.

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