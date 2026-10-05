Высокогорье, степи и пустыни: в каких ландшафтах сохраняется природный очаг чумы

Когда-то чума выкашивала целые страны и была одной из самых страшных инфекций на планете. С появлением антибиотиков ее удалось обуздать, однако и сегодня она может представлять опасность. Чего опасаться, как происходит заражение и на какие симптомы обращать внимание, «МК» рассказала д.м.н., доцент кафедры поликлинической и социальной педиатрии ИНОПР Пироговского университета Наталья Миропольская.

Сегодня на территории РФ и стран СНГ находится 45 очагов чумы общей площадью около двух миллионов квадратных километров. На территории России — 11 очагов, и их площадь составляет 220 тысяч квадратных километров. Очаги расположены в разных ландшафтно-географических регионах (пустынях, высокогорье, степях). Часть из них не представляет никакой опасности: там «гнездится» чума так называемых неосновных подвидов, которая не вызывает заболевание у человека. И все же эпидемиологи ведут за ними тщательное наблюдение.

Как рассказывает наш эксперт, чума вызывается бактерией Yersinia pestis. В природе возбудитель циркулирует преимущественно среди диких животных, а переносчиками могут быть заражённые блохи. Для человека наиболее известный путь заражения — укус инфицированной блохи. Кроме того, заражение возможно при непосредственном контакте с инфицированным животным или его тканями.

Существует и другой путь передачи — воздушно-капельный. Он имеет значение прежде всего при лёгочной форме чумы: заболевший человек может выделять бактерии при кашле и чихании. Именно поэтому при подозрении на такую инфекцию медицинские службы действуют очень быстро: устанавливают круг контактов, организуют наблюдение и принимают противоэпидемические меры.

«Сама по себе чума сегодня не является заболеванием, которое невозможно лечить. Возбудитель чувствителен к определённым антибиотикам, однако принципиальное значение имеет как можно более раннее начало терапии. Чем дольше инфекция остаётся без лечения, тем выше вероятность тяжёлого течения и осложнений», — подчеркивает наш эксперт.

По словам доктора Миропольской, клинические проявления зависят от формы заболевания: «При бубонной форме одним из наиболее характерных признаков становится болезненное увеличение лимфатических узлов — так называемый бубон. Также могут возникать высокая температура, выраженная слабость, озноб, головная боль и признаки интоксикации. При лёгочной форме на первый план выходят симптомы поражения дыхательной системы: кашель, одышка, боль в груди, тяжёлое общее состояние».

При этом самостоятельно определить по симптомам, что у человека именно чума, невозможно. Похожие проявления могут встречаться при других тяжёлых инфекциях. Диагноз устанавливается специалистами с помощью лабораторных методов.

«Если человек имел возможный контакт с заболевшим, диким животным или находится в зоне, где зарегистрирован природный очаг инфекции, необходимо следовать рекомендациям специалистов и не скрывать сведения о потенциальных контактах. При подозрении на особо опасную инфекцию скорость диагностики, изоляции и назначения специфического лечения имеет гораздо большее значение, чем попытки самостоятельно определить заболевание по отдельным симптомам», — говорит Наталья Миропольская.