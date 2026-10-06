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Общество 5543

Актера Василия Попова решили не хоронить

Актера Василия Попова не будут хоронить после кремации

Актера Василия Попова не будут хоронить после кремации

Актера Василия Попова, известного по фильмам "Атака" и "Генерал", кремируют в Туле. После процедуры прах артиста передадут семье, хоронить его не будут, сообщили РИА Новости родственники Попова.

Кремация состоится завтра в Тульском крематории. Ранее семья артиста сообщила, что Попов умер в субботу на 79-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт.

Незадолго до смерти актер пришел посмотреть спектакль в Новомосковском филиале Тульского академического театра драмы имени М. Горького — постановку, в которой он когда-то играл. Во время представления Попову стало плохо, после чего его доставили в больницу.

Представитель театра Татьяна Орловская рассказывала, что инсульт у Попова случился и годом ранее. Тогда артист восстанавливался после болезни, а затем вернулся к работе.

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