Актера Василия Попова решили не хоронить

Актера Василия Попова не будут хоронить после кремации

Актера Василия Попова, известного по фильмам "Атака" и "Генерал", кремируют в Туле. После процедуры прах артиста передадут семье, хоронить его не будут, сообщили РИА Новости родственники Попова.

Кремация состоится завтра в Тульском крематории. Ранее семья артиста сообщила, что Попов умер в субботу на 79-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт.

Незадолго до смерти актер пришел посмотреть спектакль в Новомосковском филиале Тульского академического театра драмы имени М. Горького — постановку, в которой он когда-то играл. Во время представления Попову стало плохо, после чего его доставили в больницу.

Представитель театра Татьяна Орловская рассказывала, что инсульт у Попова случился и годом ранее. Тогда артист восстанавливался после болезни, а затем вернулся к работе.