Более 40 тысяч человек остались без света в России из-за атак ВСУ

В ДНР на неделе около 420 тысяч абонентов остались без электричества

Порядка 420 тысяч абонентов остались без света в ДНР из-за атак ВСУ с 28 сентября по 4 октября. Об этом говорится в докладе МИД России.

По его данным, в Донецке были обесточены 200 трансформаторных подстанций, без света остались 27 600 абонентов.

Также поврежден объект энергетики в поселке Прямицыно Курской области. Электроснабжение пропало у жителей Октябрьского и Курчатовского районов — около 15 тысяч человек.

В Крыму энергообъекты вновь подверглись атакам БПЛА. В ряде районов, включая Севастополь, вводились графики подачи электричества.

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