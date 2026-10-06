Более 40 тысяч человек остались без света в России из-за атак ВСУ

Порядка 420 тысяч абонентов остались без света в ДНР из-за атак ВСУ с 28 сентября по 4 октября. Об этом говорится в докладе МИД России.
По его данным, в Донецке были обесточены 200 трансформаторных подстанций, без света остались 27 600 абонентов.
Также поврежден объект энергетики в поселке Прямицыно Курской области. Электроснабжение пропало у жителей Октябрьского и Курчатовского районов — около 15 тысяч человек.
В Крыму энергообъекты вновь подверглись атакам БПЛА. В ряде районов, включая Севастополь, вводились графики подачи электричества.
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