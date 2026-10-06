«Цена ошибки огромна»: эксперт объяснил гибель знаменитого парашютиста Сергиенко

4 октября на аэродроме в Рязанской области разбился опытный парашютист 57-летний Сергей Сергиенко. За его плечами было около 3000 прыжков. Он участвовал в мировом рекорде 2019 года, когда 22 спортсмена последовательно построили четыре фигуры, а в 2024 году участвовал в мировом ночном рекорде.

В тот день Сергей совершал очередной прыжок. До земли оставались считаные секунды. Спортсмен погиб после жесткого приземления.

Парашютист Григорий Руснак объяснил, почему погибают профессионалы и был ли у Сергиенко шанс выжить.

- Сергиенко совершил около 3000 прыжков, ставил мировые рекорды. Как вообще профессионал такого уровня может погибнуть при приземлении?

- Опытные спортсмены выполняют более сложные прыжки и более жесткие маневры при посадке, - говорит Григорий Руснак. - Чаще всего трагедии происходят как раз после раскрытия парашюта. Человек может спокойно пролететь несколько километров, но ошибиться на последних секундах. Проблемы при приземлении считаются одной из основных категорий смертельных происшествий.

- В СМИ со ссылкой на очевидцев сообщалось, что основной купол Сергиенко вел себя нестабильно и перед землей резко «клюнул» вперед. Выходит, мог быть неисправен основной парашют? Разве их не проверяют перед прыжком?

- Проверяют. Но даже исправный парашют не гарантирует на 100 процентов его нормальное поведение. Проблема может возникнуть во время раскрытия или в полете, например, произойти перекрут строп, могут нарушится формы купола, от повреждений конструкции тоже никто не застрахован. И не стоит забывать о человеческом факторе. Пока мы не знаем, была ли техническая неисправность в случае Сергиенко. Ответ должна дать экспертиза.

- То есть вполне возможно, что парашют был исправен?

- Это версию необходимо проверить. Очевидец трагедии говорил, что «купол клюнул вперед». Это не значит, что отказал парашют. Купол может резко изменить траекторию из-за управления самого спортсмена.

- Ещё одни очевидцы рассказали, что финальный маневр спортсмена был агрессивным. Что это значит?

- Парашютист может заставить купол резко разогнаться перед землей. Это позволяет получить большую скорость и эффектное продолжительное скольжение над землей. Но при таком маневре цена ошибки огромная. Если разворот или разгон начаты слишком низко, высоты для восстановления нормального полета уже просто не остается.

- Если в шести метрах от земли что-то пошло не так, ничего сделать уже нельзя?

- Шесть метров при большой скорости - это мгновение. Если купол действительно резко ушел вниз или вперед на такой высоте, времени для исправления ситуации нет. Запасной парашют на такой высоте уже не спасет, так как ему нужно время и высота для нормального наполнения.

- Сергиенко было 57 лет. Для парашютиста это серьезный возраст?

- Для начинающего возраст имеет значение. Но Сергиенко не начинал в 57 лет. У него огромный опыт. Есть парашютисты старше 60 и 70 лет, которые устанавливают мировые рекорды в групповых прыжках. Другой вопрос, что с возрастом могут меняться скорость реакции, зрение, физическая выносливость, сказываться последствия травмы, если они были.

- Если действительно произошёл отказ купола, мог спортсмен спастись?

- Если отказ произошел на высоте, предусмотрена стандартная аварийная процедура: отказаться от неисправного основного парашюта и использовать запасной. Если проблема возникла в нескольких метрах от земли, спасти человека уже невозможно.

- После гибели Сергиенко возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Значит, следователи подозревают, что виноваты организаторы?

- Наличие дела еще не доказывает неисправность парашюта или вину сотрудников аэродрома. Следствие установит конкретное нарушение, причинную связь со смертью спортсмена и людей, ответственных за нарушение. Возможно, экспертиза установит, что оборудование было исправно, а причиной стала ошибка при управлении. Важно видео последних 30-40 секунд снижения. Оно может пролить свет на трагедию.