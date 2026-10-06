Чем грипп отличается от ОРВИ: симптомы, лечение и когда нужен врач

​Грипп — это тоже ОРВИ, но с одним важным уточнением: его вызывают вирусы гриппа, а течение болезни нередко бывает более тяжелым. Для гриппа характерно внезапное начало с высокой температурой, ознобом, головной болью и сильной слабостью. Другие ОРВИ чаще начинаются постепенно — с насморка, першения в горле и чихания. Почему утром человек чувствует себя здоровым, а к обеду лежит с температурой под 39, как отличить грипп от обычной простуды и нужны ли при высокой температуре антибиотики — mk.ru разбирался вместе с Анной Черемисиной, заведующей отделением терапии «Открытой клиники», кардиологом, терапевтом.

Грипп и ОРВИ: в чем разница

Начнем с главного: грипп и ОРВИ — не два противоположных заболевания. Грипп входит в большую группу острых респираторных вирусных инфекций.

ОРВИ могут вызывать десятки вирусов: риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа, респираторно-синцитиальный вирус, сезонные коронавирусы и другие. Грипп вызывают вирусы гриппа, прежде всего типов A и B.

Почему же тогда грипп обычно выделяют отдельно? Дело в его течении. Болезнь может начинаться очень резко и сопровождаться выраженной интоксикацией — высокой температурой, ознобом, головной болью, ломотой в мышцах и сильной слабостью. Кроме того, грипп способен давать серьезные осложнения, он особенно опасен для людей из групп риска.

Как подчеркивают в Роспотребнадзоре, грипп чаще других ОРВИ приводит к серьезным осложнениям, опасным для жизни.

По данным ВОЗ, ежегодно в мире регистрируется около миллиарда случаев сезонного гриппа. Из них 3–5 миллионов приходятся на тяжелые случаи, а от респираторных осложнений гриппа ежегодно умирают от 290 тыс. до 650 тыс. человек.

Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

ОРЗ, ОРВИ, грипп и простуда: что означают эти слова

В повседневной речи эти понятия нередко смешиваются.

ОРЗ — самое широкое понятие. Так называют острые заболевания органов дыхания, которые могут быть вызваны как вирусами, так и бактериями.

ОРВИ — заболевания дыхательных путей, вызванные вирусами.

Грипп — конкретная вирусная инфекция, которая относится к ОРВИ.

А вот простуда — скорее бытовое слово. Так обычно называют легкую респираторную инфекцию, когда человека беспокоят насморк, першение в горле, кашель и небольшая температура.

Симптомы гриппа у взрослых

У гриппа относительно короткий инкубационный период — от одного до четырех дней. После этого болезнь может начаться очень резко.

«Грипп обычно начинается остро. Еще утром человек мог чувствовать себя нормально, а спустя несколько часов появляются озноб, высокая температура, сильная слабость, головная боль, ломота в мышцах и суставах. Нередко возникает боль при движении глазными яблоками, может беспокоить светобоязнь», — объясняет Анна Черемисина.

Именно резкое начало — одна из самых характерных особенностей гриппа: за несколько часов человека «выключает» из обычной жизни. К температуре и ломоте нередко присоединяется сухой кашель.

А вот насморк и боль в горле при гриппе вовсе не обязательны в первые часы болезни. Они могут появиться позднее. Поэтому отсутствие насморка в начале болезни грипп не исключает.

Слабость способна сохраняться после того, как температура уже нормализовалась. Кашель иногда продолжается еще дольше.

Симптомы ОРВИ у взрослых

Прочие ОРВИ часто развиваются по другому сценарию. Сначала человек замечает, что запершило в горле, начинает чихать, появляется насморк или заложенность носа. Через некоторое время может подняться температура и начаться кашель.

Но и здесь нет универсального набора симптомов. Разные вирусы ведут себя по-разному.

Например, при риновирусной инфекции особенно заметным бывает насморк. Аденовирус может сопровождаться покраснением глаз и конъюнктивитом. При парагриппе нередко появляется осиплость.

Как по симптомам понять, что это грипп

В некоторых случаях клиническая картина гриппа типичная. Человек еще утром был здоров, а через несколько часов у него появились высокая температура, озноб, головная боль и сильная ломота. Вероятность, что это грипп, высока.

Если же болезнь начинается с чихания, насморка и першения в горле, а температура остается невысокой, чаще речь идет о другой ОРВИ.

Но воспринимать эти признаки как точный тест не стоит.

«Окончательно определить возбудителя только по клинической картине нельзя. При необходимости врач может назначить экспресс-тест или лабораторное исследование», — говорит Анна Черемисина.

Это важно и потому, что похожие симптомы могут возникать из-за разных вирусов, в том числе коронавирусной инфекции.

Как лечат грипп и ОРВИ

При большинстве легких респираторных инфекций лечение сводится к тому, чтобы помочь организму справиться с болезнью и облегчить неприятные симптомы.

Отдых, достаточное количество жидкости, проветривание помещения, сон — простые вещи, которые во время болезни оказываются гораздо полезнее попыток «перетерпеть» инфекцию на работе.

Жаропонижающие препараты применяют, если высокая температура плохо переносится. Конкретное средство и необходимость его приема зависят от состояния человека и сопутствующих заболеваний.

При гриппе существуют противовирусные препараты, которые врач может назначить в зависимости от ситуации. Наибольший эффект от такой терапии ожидается при начале лечения в первые 48 часов после появления симптомов. Это особенно важно для людей с повышенным риском тяжелого течения заболевания.

Самостоятельно подбирать противовирусное лечение не стоит: разные инфекции требуют разного подхода.

Почему антибиотики не помогают при гриппе

Высокая температура часто заставляет человека подозревать бактериальную инфекцию и просить антибиотики. Но сам по себе жар не является показанием к их назначению.

Антибиотики действуют на бактерии, а не на вирусы. Поэтому при гриппе и большинстве ОРВИ они бесполезны.

Другое дело, если на фоне вирусной инфекции возникает бактериальное осложнение — например, пневмония, отит или синусит. Тогда антибиотик может понадобиться, но решение об этом принимает врач.

Какие симптомы опасны

В большинстве случаев ОРВИ человек стабильно идет на поправку. Но иногда болезнь развивается по другому сценарию.

Насторожиться стоит, если пациенту становится хуже, несмотря на лечение и отдых, температура после непродолжительного улучшения снова поднимается или держится высокой дольше трех дней, возникает выраженная одышка или боль в груди.

Срочно обратитесь за медицинской помощью, если возникли затрудненное дыхание, спутанность сознания, судороги.

«Не стоит ориентироваться только на цифру температуры. Гораздо важнее общее состояние человека и динамика болезни. Если вместо улучшения состояние ухудшается, это повод обратиться к врачу», — отмечает Анна Черемисина.

Фото: Лилия Шарловская

Повышенное внимание нужно уделять:

пожилым людям,

беременным,

маленьким детям,

пациентам с хроническими заболеваниями.

Сам вирус — не единственная проблема. Иногда после респираторной инфекции возникают осложнения. Это могут быть пневмония, бронхит, синусит, отит. Вирусная инфекция также способна обострить уже существующие хронические заболевания.

Особенно серьезным осложнением остается пневмония. Она может быть как непосредственно связана с вирусной инфекцией, так и возникнуть из-за присоединения бактериальной инфекции.

Поэтому правило «если заболел — просто полежи дома и все пройдет» работает не всегда. Большинство людей действительно выздоравливают без серьезных последствий, но при ухудшении состояния важно вовремя обратиться за медицинской помощью.

Как защититься от гриппа и ОРВИ

От гриппа, в отличие от других ОРВИ, есть вакцина. Вакцинацию проводят ежегодно, поскольку вирусы гриппа постоянно изменяются, а состав вакцины обновляют с учетом актуальных вариантов вируса. Оптимальное время для прививки — до начала активного подъема заболеваемости.

При этом вакцина от гриппа не защищает от всех ОРВИ. Поэтому обычные меры профилактики тоже остаются актуальными.

В сезон простуд стоит чаще мыть руки, проветривать помещения, избегать тесного контакта с заболевшими и не ходить на работу или учебу с выраженными симптомами инфекции. В местах большого скопления людей во время подъема заболеваемости стоит носить маску.

Рассчитывать на какой-то один «волшебный» продукт для защиты от вирусов не стоит. Полноценное питание, достаточный сон и физическая активность полезны для организма в целом, но не заменяют другие меры профилактики.

Частые вопросы

Можно ли заболеть гриппом после прививки?

Да, абсолютной защиты от заражения прививка не гарантирует. Однако вакцинация остается важным способом профилактики гриппа и особенно его тяжелого течения.

Сколько дней человек заразен при гриппе и ОРВИ?

При гриппе человек становится заразным примерно за день до появления симптомов и остается им около пяти дней после начала болезни. Сильнее всего вирус выделяется в первые два-три дня. Маленькие дети и люди с ослабленным иммунитетом могут быть заразны дольше. При других ОРВИ сроки зависят от вируса, поэтому при любых симптомах лучше ограничить контакты, особенно с пожилыми людьми и детьми.

Нужно ли сбивать температуру 38 градусов?

Не существует универсального правила, согласно которому температуру 38 °C обязательно нужно снижать. Важны самочувствие человека, переносимость лихорадки, возраст и сопутствующие заболевания. Если температура переносится плохо, врач может рекомендовать жаропонижающее лечение.

Помогают ли антибиотики при гриппе?

Нет. На вирус гриппа антибиотики не действуют. Они могут понадобиться только в случае бактериального осложнения, которое должен определить врач.

Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Как определить — грипп или ОРВИ?

Грипп чаще всего начинается резко и сразу сильно ухудшает самочувствие. Другие ОРВИ, как правило, развиваются постепенно и начинаются с насморка, чихания, боли в горле. Но это лишь ориентир, а не способ поставить диагноз. Симптомы разных респираторных инфекций могут совпадать, поэтому при тяжелом течении или ухудшении состояния необходимо обратиться к врачу.

Материал носит информационный характер и не заменяет консультацию врача.