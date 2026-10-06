Экс-разведчик США описал пришельцев, которых видел на секретных кадрах

Отставной офицер американских ВВС Дэвид Груш в эфире подкаста, который ведёт Джо Роган, утверждал, что ему довелось ознакомиться с засекреченными кадрами.

На них, по его словам, запечатлены тела существ, прибывших на нашу планету. Кожные покровы этих созданий он описал как белёсо-голубые, а их облик напомнил ему персонажей древнегреческих мифов.

Груш также заявил, что знает о другом типе пришельцев — рептилоидных существах ростом 2 метра, с гориллоподобным туловищем и чешуёй. По его словам, они передвигаются на корабле, напоминающем по форме тик-так. Экс-военный рассказал, что однажды между военными США и такими созданиями произошло настоящее столкновение: один военнослужащий погиб, а существо застрелили.

При этом аудитории не показали ни фотографий, ни иных подтверждений этих слов. Сам Груш оговорился, что лично пришельцев не встречал и передаёт сведения, полученные от других людей.

Пентагон опроверг эти данные. По утверждению военного ведомства, у США отсутствуют какие-либо доказательства внеземного происхождения объектов и нет программ по изучению инопланетных технологий.

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