Эксперты рассказали, какой кофе подделывают чаще всего, а какой - почти никогда

Российский кофейный рынок переживает небывалый наплыв фальсификата. Подделка этого популярного продукта обходится нечистоплотным дельцам дешево, а выручка достигает баснословных сумм. По разным оценкам, доля некачественного и суррогатного кофе в стране достигает 15%.

Эксперты рассказали «МК», где с большей вероятностью можно нарваться на контрафакт и по каким признакам отличить его от настоящего кофе.

Прибыль у изготовителей и продавцов поддельного кофе огромная, говорит тренер международной ассоциации Specialty Coffee Дмитрий Корсаков. Делягам не нужно тратить деньги и на рекламу - за них это делают добросовестные производители.

Подпольщики скупают по дешевке сырье, у которого либо истек срок годности, либо оно неправильно хранилось, либо было ввезено нелегально. Нередко имеют место все три признака. Затем зерна или перемолотый кофе (бывает, в него добавляют желуди, косточки оливок, глину) фасуют в пакеты, копирующие упаковку официальных производителей. Дело за малым - продать.

- Определить поддельный зерновой кофе можно уже по внешним признакам упаковки: качеству печати и нюансам в точности дизайнерских элементов, - комментирует Дмитрий Корсаков. - Нужно обращать внимание на специфику отрезного шва. В официальном производстве кофе упаковывается на конвейере, пачки формируются из большого листа ламинированной пленки и отрезаются с зазубринками, с характерным «ласточкиным» хвостиком. А на кустарном производстве упаковка запаивается вручную. Аферисты используют заранее сформированные пакеты, и у них шов всегда прямой. Это признаки, по которым можно определить суррогат до вскрытия упаковки.

Внутри упаковки некачественного кофе обычно много слишком светлых или слишком темных зерен, они могут быть ломаными, колотыми. Присутствуют посторонние запахи - резиновые, аммиачные, фенольные ноты. Бывает запах очень пережаренного кофе.

На вкус уже явно очевиден химический привкус. Его дает дефективный зеленый кофе. «Чем больше этапов очистки кофе от дефектов, тем дороже сырье для обжарки. Бывает, что кофе бракуется сразу на этапе сборки и попадает в страну, минуя официальные каналы доставки», - продолжает эксперт.

- Дмитрий, какой кофе подделывают чаще всего - в зернах, молотый, в капсулах, растворимый?

- Чаще всего - молотый кофе. В нем можно замаскировать все что угодно. Вы не видите зерен, и определить визуально качество уже невозможно. Только если заварить - но опять же: должен быть хороший опыт дегустации. Капсульный кофе тоже можно подделать. Это обычный молотый кофе. Машинки для упаковки его в капсулы можно свободно купить. Растворимый кофе - самый сложный продукт в производстве. Его нельзя произвести в гаражах. Можно купить дешевый растворимый кофе и расфасовать его как дорогой продукт. Но подделать сам по себе растворимый кофе - невозможно.

- Где выше риск столкнуться с некачественным кофе - в магазине или в забегаловке?

- Магазины обычно не проверяют пакеты от оптовиков. Документы у дельцов - поддельные. А небольшим торговым предприятиям они продают кофе и без документов. Декларации и сертификаты качества запрашивают не все. Некоторые даже и не знают, какие документы нужны, чтобы обезопасить себя от некачественного продукта. Ну а продавцы на маркетплейсах предлагают вообще что угодно, без документов. Из-за того, что на электронных площадках цены ниже, люди и покупают там кофе. По идее, в пункте выдачи заказов покупатель должен проверить товар. Но - не нарушая упаковку. Впрочем, как я говорил, липовую упаковку распознать не так и сложно. В этом случае смело можно делать возврат отправителю.

Даже оригинальный кофе может потерять вкус из-за долгого или неправильного хранения. Поэтому обращайте внимание на дату обжарки, а не только на срок годности, и проверяйте целостность упаковки, рекомендует руководитель PR-отдела крупной компании по продаже кофе Екатерина Горина. При выборе важно оценить информативность пачки: указаны ли дата обжарки, состав, происхождение зерна и степень обжарки. Чем больше конкретики, тем проще оценить свежесть и выбрать подходящий продукт. Но отсутствие подробностей еще не доказывает низкое качество, а слова «премиум» и «100% арабика» не гарантируют хорошего вкуса.

- Мы делали контрольную закупку одного известного производителя, - продолжает Екатерина Горина. - Подозрения вызвала совокупность признаков: отсутствие характерной для производителя азотной упаковки, отличия в обжарке и признаки робусты вместо заявленной арабики при профессиональной дегустации. По какому-то одному параметру едва ли можно определить подделку, но из нашей контрольной закупки следует главный совет: подделку стоит подозревать по совокупности признаков.

Вот рекомендации от профессионалов.

Сравнивайте цену одной и той же смеси в одинаковой фасовке. В закупке сомнительные пачки стоили дешевле оптовой цены официального поставщика. Это повод проверить предложение. Но скидка сама по себе не доказывает подделку: она может финансироваться площадкой.

Проверяйте, кто стоит за магазином. Посмотрите название юридического лица или ИП, ИНН, историю продавца. Название магазина со словом «Оригинал» ничего не подтверждает. Практический шаг - найти официальный сайт бренда и проверить, указан ли там поставщик, либо уточнить это у производителя.

Читайте содержание отрицательных отзывов. Особенно настораживают повторяющиеся жалобы на одинаковые отклонения. При этом они могут указывать и на плохое хранение оригинального кофе.

Не считайте плашку и сертификат окончательным доказательством. В контрольной закупке отметка «Оригинальный товар» была и у продавца сомнительного образца. Сертификат соответствия тоже не подтверждает подлинность конкретной полученной пачки.

Сопоставляйте содержимое с привычным продуктом. При одинаковом приготовлении резкие отличия аромата, вкуса и цвета обжарки заслуживают внимания. Но определять арабику и робусту по округлости зерна крайне ненадежно.