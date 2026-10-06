Ещё один аэропорт закрылся в России

В аэропорту Саратова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

Ограничения затронули аэропорт «Гагарин». Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее ограничения вводились в аэропортах Пензы и Тамбова. Также ночью 6 октября закрывались Шереметьево и Жуковский, а Внуково и Домодедово работали по согласованию.

Тем временем в ДНР при ударах ВСУ за сутки пострадали 13 человек. Повреждены дома, объекты инфраструктуры, автобус и автомобили. Ранее в Горловке дрон повредил пассажирский автобус.

Читайте также:

Пассажирский автобус был атакован ВСУ

В столице появились крупные пробки из-за взорванных мостов