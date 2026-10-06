Франция приготовилась к массовой блокаде школ: достали

Франция готовится к национальному дню школьных протестов, после того как мальчик потерял руку в противостоянии с полицейскими. Ожидается, что тысячи людей присоединятся к маршам поддержки во вторник по всей стране на фоне растущего беспокойства по поводу действий полиции.

По словам Франсуа-Ксавье Лоша, префекта Па-де-Кале, в одном из инцидентов 15-летнему подростку, протестовавшему против того, что демонстранты называли ветхими и недоукомплектованными школами Франции, оторвало кисть руки у здания средней школы в северном городе Ланс.

Лош отказался комментировать точные обстоятельства, но сказал, что от 150 до 200 протестующих бросали различные предметы в полицию, когда вмешались сотрудники спецназа. Было неясно, была ли в инциденте использована полицейская светошумовая граната и как произошло ранение.

Семья 16-летнего школьника из Тура также подала жалобу на насилие со стороны полиции после того, как на прошлой неделе он потерял зрение на правый глаз. Государственный обвинитель заявил, что травмы мальчика были получены в результате попадания полицейской резиновой пули.

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорнб ранее попытался успокоить протесты, признав жалобы школьников “законными” и заявив, что правительство должно прислушаться к ним.

Лекорню приказал министрам выполнить пять основных требований учащихся. Они включают в себя организацию замены отсутствующих учителей в знак признания того, что учащиеся в некоторых районах пропускают месяцы занятий из-за отсутствия персонала даже в ключевые годы проведения экзаменов. Премьер также призвал пересмотреть продолжительность школьных дней во Франции, которые являются одними из самых долгих в Европе, пишет The Guardian.

Правительство также рассмотрит вопрос о ремонте ветхих школьных зданий. Дети, оказавшиеся в блокаде по всей Франции, рассказали о том, что в классы во время занятий просачивается вода, о тараканах, обваливающихся потолках и невыносимой жаре летом. Лекорню сказал, что министры должны подготовить предложения к концу месяца.

Софи Бине, глава левого профсоюза CGT, заявила, что правительство запоздало с предложением удовлетворить требования школьников. По ее словам, число отсутствующих учителей, которых не заменили, удвоилось за 10 лет, а количество классов достигло рекордно высокого уровня. “На фоне такого гнева несколько показных мер не удовлетворят требования”, – сказала Бине. Вместо этого она призвала правительство прекратить все бюджетные сокращения, а также сокращения должностей учителей.

Бине заявила, что профсоюзные активисты выйдут на марш, чтобы гарантировать отсутствие насилия на грани каких-либо протестов во вторник, поскольку она раскритиковала усиленные меры полиции: “Мы потрясены тем, что увидели за последние 10 дней, и беспрецедентными репрессиями, которые правительство организовало против протестов старшеклассников”.

Студенты университетов продолжали поддерживать школьные протесты в понедельник, в результате чего по всей Франции было заблокировано до 40 университетских зданий. Министр высшего образования Филипп Батист заявил, что протесты студентов и старшеклассников могут усилиться в связи с общенациональными протестами, которые должны состояться во вторник. Ожидается, что в понедельник от 400 до 500 средних школ останутся полностью или частично закрытыми из общего числа в 3700, сказал министр.

Протесты начались в конце сентября в средней школе в пригороде Парижа из-за нехватки учителей. Правительство было застигнуто врасплох, поскольку протесты распространились по всей стране на фоне недовольства социальным неравенством и отсутствием инвестиций в систему образования. С прошлого понедельника по всей Франции было арестовано около 5000 человек, в основном подростков, десятки получили ранения. Пострадали также учителя. Материальный ущерб оценивается в десятки миллионов евро.