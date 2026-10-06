«Гуси-Ленины» рассмешили жителей российского города

Бетонные гуси с головами Ленина появились в Уфе и удивили горожан

Необычные бетонные фигуры привлекли внимание жителей Уфы. На газоне возле одного из домов появились два гуся с головами Владимира Ленина, после чего фотографии и видео оригинальных скульптур начали распространяться в соцсетях. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Популярность арт-объекты получили после публикации ролика одного из горожан. Теперь к необычной композиции приходят местные жители, желающие сфотографироваться рядом с тaк называемыми «пернатыми вождями».

Как выяснили журналисты, бетонные фигуры изготовил деревенский мастер по индивидуальному заказу. Скульптуры предназначались в подарок жителю Уфы. Таким необычным способом друзья решили поздравить его с днем рождения.

Владелец композиции пояснил, что искать скрытый политический или философский подтекст в фигурах не стоит. По его словам, бетонные гуси с лицами Ленина появились исключительно как шутка и воплощение популярного среди миллениалов интернет-мема.

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