Каждый четвертый россиянин мечтает жить в обществе без денег, показал опрос

Опрос, организованный Всероссийским центром изучения общественного мнения провел опрос, по итогам которого выяснилось, что четверть жителей России предпочли бы жить в обществе, в котором отсутствуют деньги как институт.

В 2001 году о желании жить в обществе без денег говорили 10 процентов опрошенных.

Количество жителей России, утверждающих, что деньги для них "ничего не значат", за четверть века увеличилось с 7 до 19 процентов.

95 процентов россиян согласились с тезисом, что для нормальной жизни нужно уметь планировать бюджет и "считать деньги".

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