Когда будет первый снег в 2026 году: что обещают синоптики и когда ляжет снежный покров

Первый снег в Москве и Подмосковье в 2026 году синоптики ожидают в конце октября — начале ноября. Октябрь будет теплее нормы, и снег, если выпадет, пролежит день-два и растает. Устойчивый снежный покров в столице по климатической норме устанавливается позже — 27–28 ноября. Когда выпадет первый снег в других регионах России, какой будет погода в октябре и ноябре, когда менять резину и что успеть сделать в квартире и на даче — в материале mk.ru.

Первый снег в Москве и Подмосковье: что говорят синоптики

Приведенные данные актуальны на 6 октября 2026 года. Прогноз погоды меняется ежедневно, оценки синоптиков расходятся. Сверяйтесь со свежими сообщениями Гидрометцентра и других метеослужб.

Прогноз Татьяны Поздняковой

Татьяна Позднякова из «Метео Новости» отмечает, что октябрь в Москве и Подмосковье будет примерно на 1–1,5 градуса теплее климатической нормы. Однако это не означает, что весь месяц будет теплым: привычные для осени похолодания также ожидаются.

Осадков за месяц ожидается около 60–65 мм, причем наиболее сильные дожди вероятны во второй половине октября. Гололед при этом маловероятен.

Снега в октябре текущие модели не показывают. Татьяна Позднякова допускает появление первых снежинок в конце месяца, однако более вероятным сроком считает начало ноября. Даже если снег выпадет раньше, устойчивого покрова он не сформирует: временный снег может пролежать всего день-два и растаять.

Предварительный прогноз также указывает на более теплые, чем обычно, ноябрь и декабрь.

Почему первый снег продержится всего пару дней

В конце октября земля еще не остыла после лета, а солнце днем еще прогревает ее. Температура почвы остается положительной, поэтому выпавший снег быстро тает. Кроме того, в городской среде дополнительный прогрев создает «остров тепла», о котором мы поговорим ниже. Устойчивый снежный покров формируется лишь через несколько недель после первого снега.

Прогнозы Гидрометцентра и других служб

Гидрометцентр России конкретных дат первого снега в Москве пока не называет. В его прогнозе на октябрь 2026 года — постепенное похолодание, дожди, ветер и первые заморозки: температура к концу месяца закономерно снижается. Региональные метеослужбы также осторожны в оценках. Расхождения связаны с тем, что долгосрочные прогнозы — на месяц и более — имеют ограниченную точность и сбываются далеко не всегда.

Когда обычно ложится снег в Москве

По данным метеоролога, администратора проекта «Синоптика» Ильи Винштейна, современная климатическая норма для установления снежного покрова в Москве — 27–28 ноября. Это средняя дата за последние 30 лет.

Стандартное отклонение даты установления устойчивого снежного покрова составляет около 25 дней. Это означает, что снег может лечь как в начале ноября, так и в конце декабря. Ноябрь — переходный месяц, когда возможны как возвраты тепла, так и резкие похолодания.

Первый снег в других регионах России

Север и Урал

Раньше всего первый снег выпадает в Мурманской области, Республике Коми, Ненецком автономном округе, а также в северных районах Урала. Здесь первые снежинки можно увидеть уже в конце сентября — начале октября. Устойчивый покров формируется в октябре — начале ноября.

В Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях 5 октября уже прошел сильный снегопад. В некоторых районах высота снежного покрова достигла 25 см. С 8 октября ожидается западный антициклон, который принесет потепление.

В ночь на 6 октября первый снег выпал в ЯНАО. Накануне ночью на Ямале температура местами опускалась до -5...-10 градусов.

Сибирь и Дальний Восток

В Сибири первый снег обычно выпадает в октябре, а устойчивый покров устанавливается в конце октября — ноябре. Согласно прогнозам, первый мокрый снег в Новосибирске синоптики обещали 6–7 октября, к концу недели он должен растаять. В Красноярском крае снег с дождем прогнозируют в ночь на 8 октября.

На Дальнем Востоке сроки схожи, но зависят от конкретного региона: в Приморье снег может появиться только в ноябре. На Сахалине первый снег ожидают с 7 на 8 октября.

Юг России

На юге России (Краснодарский край, Ростовская область, Крым) первый снег часто выпадает только в декабре или январе, а в некоторые годы его может не быть вовсе. Устойчивый снежный покров здесь — редкое явление.

Почему в городе снег ложится позже

В больших городах первый снег тает быстрее, чем за их пределами, а устойчивый покров ложится позже. Причина — в городской инфраструктуре.

«Город – это остров тепла, который держит тепло в своем железе и тысячах тонн бетона очень долго. Плюс тут инфраструктура, канализация, вода, центральное отопление и промышленные предприятия, и повышенная концентрация автомобилей. Это создает эффект острова. Порой в городе температура на 10 градусов выше, чем за МКАДом в ближайшем Подмосковье. Поэтому такая разница по началу формирования снежного покрова и выпадения осадков», — пояснил mk.ru ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

При этом городской снег содержит больше примесей — пыли, сажи, реагентов. Из-за постоянного подтаивания и повторного замерзания он становится плотным и грязным. Это не только эстетическая проблема, но и фактор, влияющий на дорожную безопасность.

Какой будет погода в Москве в октябре и ноябре 2026

По словам Евгения Тишковца, октябрь ожидается теплым, долгосрочный прогноз — на 2-3 градуса выше нормы. Но такая погода не станет рекордной: в истории наблюдений бывала более теплая погода в октябре, когда температура поднималась до +20 градусов.

«Это сказывается на флоре и фауне. Вы видите, что время от времени пытаются запустить вегетацию некоторые растения. То же самое и с животным миром», — отмечает Тишковец.

Ноябрь 2026 года, по предварительным прогнозам, будет нестабильным: возможны как периоды тепла, так и резкие похолодания. Устойчивый снежный покров, скорее всего, установится ближе к концу месяца, но не исключен и более поздний срок.

Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Какой будет зима 2026-2027

Евгений Тишковец отмечает, что теплая осень на пару недель сдвигает сроки наступления зимы. Причем речь идет не только о метеорологической, но и об автомобильной зиме — когда нужно сменить шины. В результате холодный сезон в целом становится короче, а весна и лето — продолжительнее.

«В этом году, к сожалению, зима будет довольно теплой и очень влажной. Теплой — на 3-4 градуса выше нормы как минимум. Это прямое или косвенное следствие влияния Эль-Ниньо. Осадков будет больше нормы, но они будут в разном виде — не только снег и сугробы. Это снег, потом дождь, потом ледяной дождь, то есть сугробы будут появляться, потом таять, потом ледяные какие-то явления возникнут, потом опять снег. То есть ожидается неустойчивая, капризная, очень теплая зима. Хотя понятно, все будет сопровождаться и похолоданиями, и периодами оттепели с туманами, низкой облачностью», — отмечает эксперт.

Что такое супер Эль-Ниньо и чем это явление грозит в 2026 году России и миру — читайте ЗДЕСЬ.

Важно: долгосрочные прогнозы (на месяц и более) имеют ограниченную точность. Их следует воспринимать как вероятностные, а не как точные даты.

Как подготовиться к первому снегу

Когда менять резину: рекомендации и правила

Температурный порог. Переходить на зимнюю резину следует, когда среднесуточная температура стабильно держится на уровне +5…+7 °C. При таких температурах летняя резина теряет эластичность, «дубеет» и ухудшает сцепление с дорогой даже на сухом асфальте.

Переходить на зимнюю резину следует, когда среднесуточная температура стабильно держится на уровне +5…+7 °C. При таких температурах летняя резина теряет эластичность, «дубеет» и ухудшает сцепление с дорогой даже на сухом асфальте. Сроки. В большинстве регионов средней полосы этот период приходится на конец октября — начало ноября.

В большинстве регионов средней полосы этот период приходится на конец октября — начало ноября. Правило «первого снега». Не ждите заморозков и снегопада, чтобы избежать длинных очередей на шиномонтаже и снизить риск ДТП.

Не ждите заморозков и снегопада, чтобы избежать длинных очередей на шиномонтаже и снизить риск ДТП. Подготовка авто. Помимо смены шин, смените жидкость стеклоомывателя на незамерзающую, проверьте заряд аккумулятора, состояние дворников и положите в багажник щетку со скребком.

Что сделать на даче и в квартире

На даче и участке

Защита растений. Укройте теплолюбивые культуры (розы, гортензии, виноград) спандбондом или лапником, замульчируйте приствольные круги молодых деревьев.

Укройте теплолюбивые культуры (розы, гортензии, виноград) спандбондом или лапником, замульчируйте приствольные круги молодых деревьев. Водоснабжение. Полностью слейте воду из летнего водопровода, шлангов, накопительных баков и бойлеров, чтобы избежать разрыва труб при замерзании.

Полностью слейте воду из летнего водопровода, шлангов, накопительных баков и бойлеров, чтобы избежать разрыва труб при замерзании. Инженерные системы. Проверьте работу системы отопления (котла, печи, обогревателей) и прочистите дымоходы перед началом активного использования.

Проверьте работу системы отопления (котла, печи, обогревателей) и прочистите дымоходы перед началом активного использования. Инвентарь и строения. Уберите в закрытое помещение садовую мебель, очистите водостоки от опавшей листвы и подготовьте снегоуборочные лопаты.

Подробно о том, как подготовить дачу к зиме и что нужно обязательно сделать до наступления холодов — читайте ЗДЕСЬ.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В квартире

Окна и балконы. Проверьте герметичность оконных рам, при необходимости замените уплотнители.

Проверьте герметичность оконных рам, при необходимости замените уплотнители. Отопление. Убедитесь в исправности радиаторов (выпустите воздух через кран Маевского, если батареи греют неравномерно) и проверьте работу обогревателей.

Убедитесь в исправности радиаторов (выпустите воздух через кран Маевского, если батареи греют неравномерно) и проверьте работу обогревателей. Уют и микроклимат. Подготовьте увлажнитель воздуха (с началом отопительного сезона воздух становится сухим) и проверьте приточную вентиляцию.

Все об отопительном сезоне-2026 и сроках включения тепла в Москве и регионах — читайте ЗДЕСЬ.

Частые вопросы

Когда выпадет первый снег в 2026 году в Москве?

В конце октября — начале ноября. По прогнозу синоптиков, октябрь будет теплее нормы, поэтому более вероятный срок — начало ноября. Такой снег пролежит день-два и растает.

Когда в Москве ляжет устойчивый снежный покров?

По климатической норме — 27–28 ноября. Дата может сдвинуться на несколько недель в обе стороны: снег ложится и в начале ноября, и в конце декабря.

Когда первый снег в других регионах России?

На севере и Урале — в конце сентября — октябре, в Сибири — в октябре, в центре России — в конце октября — ноябре. На юге снег выпадает в декабре — январе, а в отдельные годы его не бывает вовсе.

Почему в городе снег ложится позже, чем за городом?

Из-за «острова тепла»: здания, транспорт и отопление нагревают воздух, и в городе теплее, чем в окрестностях. Снег здесь быстрее тает, а устойчивый покров появляется позже.

Какой будет зима 2026–2027 годов в Москве?

Согласно прогнозу метеоролога, ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, зима будет теплой и влажной: температура на 3–4 градуса выше нормы, осадков больше обычного, снег будет чередоваться с дождем и оттепелями.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Когда менять резину на зимнюю?

Когда среднесуточная температура устойчиво опускается до +5…+7 градусов. В средней полосе это обычно конец октября — начало ноября.