Когда будет первый снег в 2026 году: что обещают синоптики и когда ляжет снежный покров

Первый снег в Москве и Подмосковье: что говорят синоптики
Приведенные данные актуальны на 6 октября 2026 года. Прогноз погоды меняется ежедневно, оценки синоптиков расходятся. Сверяйтесь со свежими сообщениями Гидрометцентра и других метеослужб.
Прогноз Татьяны Поздняковой
Татьяна Позднякова из «Метео Новости» отмечает, что октябрь в Москве и Подмосковье будет примерно на 1–1,5 градуса теплее климатической нормы. Однако это не означает, что весь месяц будет теплым: привычные для осени похолодания также ожидаются.
Осадков за месяц ожидается около 60–65 мм, причем наиболее сильные дожди вероятны во второй половине октября. Гололед при этом маловероятен.
Снега в октябре текущие модели не показывают. Татьяна Позднякова допускает появление первых снежинок в конце месяца, однако более вероятным сроком считает начало ноября. Даже если снег выпадет раньше, устойчивого покрова он не сформирует: временный снег может пролежать всего день-два и растаять.
Предварительный прогноз также указывает на более теплые, чем обычно, ноябрь и декабрь.
Почему первый снег продержится всего пару дней
В конце октября земля еще не остыла после лета, а солнце днем еще прогревает ее. Температура почвы остается положительной, поэтому выпавший снег быстро тает. Кроме того, в городской среде дополнительный прогрев создает «остров тепла», о котором мы поговорим ниже. Устойчивый снежный покров формируется лишь через несколько недель после первого снега.
Прогнозы Гидрометцентра и других служб
Гидрометцентр России конкретных дат первого снега в Москве пока не называет. В его прогнозе на октябрь 2026 года — постепенное похолодание, дожди, ветер и первые заморозки: температура к концу месяца закономерно снижается. Региональные метеослужбы также осторожны в оценках. Расхождения связаны с тем, что долгосрочные прогнозы — на месяц и более — имеют ограниченную точность и сбываются далеко не всегда.
Когда обычно ложится снег в Москве
По данным метеоролога, администратора проекта «Синоптика» Ильи Винштейна, современная климатическая норма для установления снежного покрова в Москве — 27–28 ноября. Это средняя дата за последние 30 лет.
Стандартное отклонение даты установления устойчивого снежного покрова составляет около 25 дней. Это означает, что снег может лечь как в начале ноября, так и в конце декабря. Ноябрь — переходный месяц, когда возможны как возвраты тепла, так и резкие похолодания.
Первый снег в других регионах России
Север и Урал
Раньше всего первый снег выпадает в Мурманской области, Республике Коми, Ненецком автономном округе, а также в северных районах Урала. Здесь первые снежинки можно увидеть уже в конце сентября — начале октября. Устойчивый покров формируется в октябре — начале ноября.
В Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях 5 октября уже прошел сильный снегопад. В некоторых районах высота снежного покрова достигла 25 см. С 8 октября ожидается западный антициклон, который принесет потепление.
В ночь на 6 октября первый снег выпал в ЯНАО. Накануне ночью на Ямале температура местами опускалась до -5...-10 градусов.
Сибирь и Дальний Восток
В Сибири первый снег обычно выпадает в октябре, а устойчивый покров устанавливается в конце октября — ноябре. Согласно прогнозам, первый мокрый снег в Новосибирске синоптики обещали 6–7 октября, к концу недели он должен растаять. В Красноярском крае снег с дождем прогнозируют в ночь на 8 октября.
На Дальнем Востоке сроки схожи, но зависят от конкретного региона: в Приморье снег может появиться только в ноябре. На Сахалине первый снег ожидают с 7 на 8 октября.
Юг России
На юге России (Краснодарский край, Ростовская область, Крым) первый снег часто выпадает только в декабре или январе, а в некоторые годы его может не быть вовсе. Устойчивый снежный покров здесь — редкое явление.
Почему в городе снег ложится позже
В больших городах первый снег тает быстрее, чем за их пределами, а устойчивый покров ложится позже. Причина — в городской инфраструктуре.
«Город – это остров тепла, который держит тепло в своем железе и тысячах тонн бетона очень долго. Плюс тут инфраструктура, канализация, вода, центральное отопление и промышленные предприятия, и повышенная концентрация автомобилей. Это создает эффект острова. Порой в городе температура на 10 градусов выше, чем за МКАДом в ближайшем Подмосковье. Поэтому такая разница по началу формирования снежного покрова и выпадения осадков», — пояснил mk.ru ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
При этом городской снег содержит больше примесей — пыли, сажи, реагентов. Из-за постоянного подтаивания и повторного замерзания он становится плотным и грязным. Это не только эстетическая проблема, но и фактор, влияющий на дорожную безопасность.
Какой будет погода в Москве в октябре и ноябре 2026
По словам Евгения Тишковца, октябрь ожидается теплым, долгосрочный прогноз — на 2-3 градуса выше нормы. Но такая погода не станет рекордной: в истории наблюдений бывала более теплая погода в октябре, когда температура поднималась до +20 градусов.
«Это сказывается на флоре и фауне. Вы видите, что время от времени пытаются запустить вегетацию некоторые растения. То же самое и с животным миром», — отмечает Тишковец.
Ноябрь 2026 года, по предварительным прогнозам, будет нестабильным: возможны как периоды тепла, так и резкие похолодания. Устойчивый снежный покров, скорее всего, установится ближе к концу месяца, но не исключен и более поздний срок.
Какой будет зима 2026-2027
Евгений Тишковец отмечает, что теплая осень на пару недель сдвигает сроки наступления зимы. Причем речь идет не только о метеорологической, но и об автомобильной зиме — когда нужно сменить шины. В результате холодный сезон в целом становится короче, а весна и лето — продолжительнее.
«В этом году, к сожалению, зима будет довольно теплой и очень влажной. Теплой — на 3-4 градуса выше нормы как минимум. Это прямое или косвенное следствие влияния Эль-Ниньо. Осадков будет больше нормы, но они будут в разном виде — не только снег и сугробы. Это снег, потом дождь, потом ледяной дождь, то есть сугробы будут появляться, потом таять, потом ледяные какие-то явления возникнут, потом опять снег. То есть ожидается неустойчивая, капризная, очень теплая зима. Хотя понятно, все будет сопровождаться и похолоданиями, и периодами оттепели с туманами, низкой облачностью», — отмечает эксперт.
Что такое супер Эль-Ниньо и чем это явление грозит в 2026 году России и миру — читайте ЗДЕСЬ.
Важно: долгосрочные прогнозы (на месяц и более) имеют ограниченную точность. Их следует воспринимать как вероятностные, а не как точные даты.
Как подготовиться к первому снегу
Когда менять резину: рекомендации и правила
- Температурный порог. Переходить на зимнюю резину следует, когда среднесуточная температура стабильно держится на уровне +5…+7 °C. При таких температурах летняя резина теряет эластичность, «дубеет» и ухудшает сцепление с дорогой даже на сухом асфальте.
- Сроки. В большинстве регионов средней полосы этот период приходится на конец октября — начало ноября.
- Правило «первого снега». Не ждите заморозков и снегопада, чтобы избежать длинных очередей на шиномонтаже и снизить риск ДТП.
- Подготовка авто. Помимо смены шин, смените жидкость стеклоомывателя на незамерзающую, проверьте заряд аккумулятора, состояние дворников и положите в багажник щетку со скребком.
Что сделать на даче и в квартире
На даче и участке
- Защита растений. Укройте теплолюбивые культуры (розы, гортензии, виноград) спандбондом или лапником, замульчируйте приствольные круги молодых деревьев.
- Водоснабжение. Полностью слейте воду из летнего водопровода, шлангов, накопительных баков и бойлеров, чтобы избежать разрыва труб при замерзании.
- Инженерные системы. Проверьте работу системы отопления (котла, печи, обогревателей) и прочистите дымоходы перед началом активного использования.
- Инвентарь и строения. Уберите в закрытое помещение садовую мебель, очистите водостоки от опавшей листвы и подготовьте снегоуборочные лопаты.
Подробно о том, как подготовить дачу к зиме и что нужно обязательно сделать до наступления холодов — читайте ЗДЕСЬ.
В квартире
- Окна и балконы. Проверьте герметичность оконных рам, при необходимости замените уплотнители.
- Отопление. Убедитесь в исправности радиаторов (выпустите воздух через кран Маевского, если батареи греют неравномерно) и проверьте работу обогревателей.
- Уют и микроклимат. Подготовьте увлажнитель воздуха (с началом отопительного сезона воздух становится сухим) и проверьте приточную вентиляцию.
Все об отопительном сезоне-2026 и сроках включения тепла в Москве и регионах — читайте ЗДЕСЬ.
Частые вопросы
Когда выпадет первый снег в 2026 году в Москве?
В конце октября — начале ноября. По прогнозу синоптиков, октябрь будет теплее нормы, поэтому более вероятный срок — начало ноября. Такой снег пролежит день-два и растает.
Когда в Москве ляжет устойчивый снежный покров?
По климатической норме — 27–28 ноября. Дата может сдвинуться на несколько недель в обе стороны: снег ложится и в начале ноября, и в конце декабря.
Когда первый снег в других регионах России?
На севере и Урале — в конце сентября — октябре, в Сибири — в октябре, в центре России — в конце октября — ноябре. На юге снег выпадает в декабре — январе, а в отдельные годы его не бывает вовсе.
Почему в городе снег ложится позже, чем за городом?
Из-за «острова тепла»: здания, транспорт и отопление нагревают воздух, и в городе теплее, чем в окрестностях. Снег здесь быстрее тает, а устойчивый покров появляется позже.
Какой будет зима 2026–2027 годов в Москве?
Согласно прогнозу метеоролога, ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, зима будет теплой и влажной: температура на 3–4 градуса выше нормы, осадков больше обычного, снег будет чередоваться с дождем и оттепелями.
Когда менять резину на зимнюю?
Когда среднесуточная температура устойчиво опускается до +5…+7 градусов. В средней полосе это обычно конец октября — начало ноября.