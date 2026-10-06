Кожаные, трикотажные и с мехом: болеро вернулись в тренды

Давно забытая вещь из нулевых вернулась на подиумы. Однако этой осенью дизайнеры предлагают новое прочтение, которое может заинтересовать даже тех, кто вспоминает болеро 2000-х с содроганием. Рассказываем, какие модели актуальны сегодня и с чем их сочетать.

Болеро — это укороченный жакет с длинными рукавами, который заканчивается чуть выше талии. И появилось оно задолго до 2000-х. Но именно в этот период болеро стало популярным во всем мире: тогда его носили буквально все — от голливудских певиц и актрис до провинциальных школьниц.

Однако версия 2026 года существенно отличается от моделей тех времен. Если в нулевых болеро обычно было трикотажной накидкой поверх топика или платья, то сегодня дизайнеры предлагают массу фактурных вариантов, которым отводится роль главного акцента образа.

В тренде — структурированные формы, четкая линия плеча, плотные материалы: кожа, замша, костюмная ткань, объемный трикотаж и даже модели с мехом.

На подиумах осень-зима 2026/27 болеро появилось у Chanel, где Матье Блази представил модели строгого костюмного кроя, у Sandy Liang — в пушистом мохере, у Zimmermann — с акцентными плечами и меховой отделкой, а у Alexander McQueen — с перьями. Miu Miu и Dior тоже включили укороченные жакеты в свои коллекции, чем окончательно закрепили за болеро статус одной из самых модных деталей сезона.

Тренд уже поддержали многие звезды. Например, Деми Мур появилась в болеро на Каннском кинофестивале, Зендея красовалась в нем на парижской премьере фильма «Одиссея», а Милли Бобби Браун — на презентации Netflix.

Как носить, чтобы выглядеть современно

Несмотря на спорную репутацию, болеро украшает многие типы фигуры. Своеобразная длина подчеркивает талию и визуально удлиняет ноги — но только если правильно подобран низ. Тут важно соблюдать баланс пропорций: приталенный силуэт хорошо сочетается с объемным низом — широкими брюками или пышной юбкой. Прямой и лаконичный низ, например, джинсы или юбка-карандаш, тоже можно сочетать с болеро, но тогда оно должно быть фактурным или с выраженной линией плеч.

Другой рабочий вариант — болеро поверх платья. Это, пожалуй, самый простой способ вписать тренд в существующий гардероб: платье-комбинация, лаконичное вечернее или простое трикотажное — любое из них болеро превращает в более продуманный образ.

Для эффектных, более сложных образов используйте контрастные текстуры: кружево под кожей, атлас под мехом, трикотаж с денимом.

И еще один нюанс: осенью 2026 болеро не обязано быть «женственным». Спортивные версии, как в Adidas by Stella McCartney, уместно смотрятся с леггинсами, джоггерами или спортивными брюками. Кендалл Дженнер, например, носит трикотажное болеро поверх тренировочного костюма.

Ошибки, которые испортят образ

Первая и главная ошибка — попытка использовать болеро как верхнюю одежду. Болеро не греет: это часть многослойного образа, которая создана, чтобы добавить структуру или текстуру, а не защитить от холода.

Вторая ошибка — выбирать болеро «в тон» платья или из той же ткани. Такой подход устарел, современные сочетания строятся на контрасте: если платье атласное, болеро должно быть матовым; если платье расшито пайетками, болеро — лаконичное.

Третья ошибка — неудачная длина. Болеро должно заканчиваться чуть выше талии — то есть самого узкого места корпуса. Только тогда оно будет смотреться выигрышно. Поэтому учитывайте свой рост и особенности фигуры, перед тем, как покупать конкретную модель.

Четвертая ошибка — неправильная стилизация. Тонкое болеро поверх короткого топа с бретельками и джинсы с низкой посадкой — это прямая отсылка к нулевым, которая сегодня выглядит устаревшей. В актуальных образах болеро служит акцентом, который дополняют сдержанными вещами.

Кому идет, а кому — нет

Болеро — вещь универсальная, но с оговорками. Женщинам с фигурой «песочные часы» оно подчеркнет талию и создаст красивый силуэт. Для типа «груша» идеально подойдут структурированные модели с четкой линией плеча — они добавляют объем верхней части тела, балансируя широкие бедра. «Прямоугольнику» болеро тоже пригодится: фигура без выраженных изгибов будет смотреться в нем более женственно.

А вот тем, кто хочет скрыть живот (например, «яблоку»), лучше не рисковать: длина и крой болеро неизбежно привлекают внимание к этой зоне.

Болеро — вещь не для всех и не на каждый день: оно требует внимания к пропорциям и играет скорее декоративную роль, чем практичную. Зато в качестве акцента оно незаменимо — так его и нужно использовать. Дополняйте им базовые комплекты или лаконичные вечерние образы — и болеро не только сделает весь аутфит сложнее и интереснее, но и «нарисует» вам осиную талию.