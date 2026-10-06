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Общество 1355

Кожаные, трикотажные и с мехом: болеро вернулись в тренды

Деми Мур, Зендея и Милли Бобби Браун уже оценили этот фасон.

Давно забытая вещь из нулевых вернулась на подиумы. Однако этой осенью дизайнеры предлагают новое прочтение, которое может заинтересовать даже тех, кто вспоминает болеро 2000-х с содроганием. Рассказываем, какие модели актуальны сегодня и с чем их сочетать.

Деми Мур, Зендея и Милли Бобби Браун уже оценили этот фасон.
West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

Болеро — это укороченный жакет с длинными рукавами, который заканчивается чуть выше талии. И появилось оно задолго до 2000-х. Но именно в этот период болеро стало популярным во всем мире: тогда его носили буквально все — от голливудских певиц и актрис до провинциальных школьниц.

Однако версия 2026 года существенно отличается от моделей тех времен. Если в нулевых болеро обычно было трикотажной накидкой поверх топика или платья, то сегодня дизайнеры предлагают массу фактурных вариантов, которым отводится роль главного акцента образа.

В тренде — структурированные формы, четкая линия плеча, плотные материалы: кожа, замша, костюмная ткань, объемный трикотаж и даже модели с мехом.

На подиумах осень-зима 2026/27 болеро появилось у Chanel, где Матье Блази представил модели строгого костюмного кроя, у Sandy Liang — в пушистом мохере, у Zimmermann — с акцентными плечами и меховой отделкой, а у Alexander McQueen — с перьями. Miu Miu и Dior тоже включили укороченные жакеты в свои коллекции, чем окончательно закрепили за болеро статус одной из самых модных деталей сезона.

Тренд уже поддержали многие звезды. Например, Деми Мур появилась в болеро на Каннском кинофестивале, Зендея красовалась в нем на парижской премьере фильма «Одиссея», а Милли Бобби Браун — на презентации Netflix.

Как носить, чтобы выглядеть современно

Несмотря на спорную репутацию, болеро украшает многие типы фигуры. Своеобразная длина подчеркивает талию и визуально удлиняет ноги — но только если правильно подобран низ. Тут важно соблюдать баланс пропорций: приталенный силуэт хорошо сочетается с объемным низом — широкими брюками или пышной юбкой. Прямой и лаконичный низ, например, джинсы или юбка-карандаш, тоже можно сочетать с болеро, но тогда оно должно быть фактурным или с выраженной линией плеч.

Другой рабочий вариант — болеро поверх платья. Это, пожалуй, самый простой способ вписать тренд в существующий гардероб: платье-комбинация, лаконичное вечернее или простое трикотажное — любое из них болеро превращает в более продуманный образ.

Для эффектных, более сложных образов используйте контрастные текстуры: кружево под кожей, атлас под мехом, трикотаж с денимом.

И еще один нюанс: осенью 2026 болеро не обязано быть «женственным». Спортивные версии, как в Adidas by Stella McCartney, уместно смотрятся с леггинсами, джоггерами или спортивными брюками. Кендалл Дженнер, например, носит трикотажное болеро поверх тренировочного костюма.

Ошибки, которые испортят образ

Первая и главная ошибка — попытка использовать болеро как верхнюю одежду. Болеро не греет: это часть многослойного образа, которая создана, чтобы добавить структуру или текстуру, а не защитить от холода.

Вторая ошибка — выбирать болеро «в тон» платья или из той же ткани. Такой подход устарел, современные сочетания строятся на контрасте: если платье атласное, болеро должно быть матовым; если платье расшито пайетками, болеро — лаконичное.

Третья ошибка — неудачная длина. Болеро должно заканчиваться чуть выше талии — то есть самого узкого места корпуса. Только тогда оно будет смотреться выигрышно. Поэтому учитывайте свой рост и особенности фигуры, перед тем, как покупать конкретную модель.

Четвертая ошибка — неправильная стилизация. Тонкое болеро поверх короткого топа с бретельками и джинсы с низкой посадкой — это прямая отсылка к нулевым, которая сегодня выглядит устаревшей. В актуальных образах болеро служит акцентом, который дополняют сдержанными вещами.

Кому идет, а кому — нет

Болеро — вещь универсальная, но с оговорками. Женщинам с фигурой «песочные часы» оно подчеркнет талию и создаст красивый силуэт. Для типа «груша» идеально подойдут структурированные модели с четкой линией плеча — они добавляют объем верхней части тела, балансируя широкие бедра. «Прямоугольнику» болеро тоже пригодится: фигура без выраженных изгибов будет смотреться в нем более женственно.

А вот тем, кто хочет скрыть живот (например, «яблоку»), лучше не рисковать: длина и крой болеро неизбежно привлекают внимание к этой зоне.

Болеро — вещь не для всех и не на каждый день: оно требует внимания к пропорциям и играет скорее декоративную роль, чем практичную. Зато в качестве акцента оно незаменимо — так его и нужно использовать. Дополняйте им базовые комплекты или лаконичные вечерние образы — и болеро не только сделает весь аутфит сложнее и интереснее, но и «нарисует» вам осиную талию.

 

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Автор:
Зендея Перу