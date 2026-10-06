Куба спасается солнцем во время очередного сбоя электричества

Куба в этом году в седьмой раз осталась без электричества по всей стране. Но в гаванском центре La Campana праздник не прервался: солнечные панели и резервные аккумуляторы позволили гостям даже не заметить отключения. Об этом пишет Bloomberg.

Постоянные перебои с энергией превращают жизнь 9,4 млн жителей острова в тяжёлое испытание. Однако ситуацию смягчает один из самых высоких в Западном полушарии темпов перехода на солнечную генерацию. Часть потребностей Кубы в электричестве закрывают поставки из США. За первые 7 месяцев текущего года американские компании отправили на остров солнечные элементы и модули на $6,3 млн, сообщает Бюро переписи населения США. Это на 1070% больше, чем за весь 2025 год, когда объём таких поставок составил лишь $538 000.

Китай по-прежнему остаётся главным поставщиком, но объёмы из этой страны падают. К концу июля Пекин экспортировал на Кубу солнечное оборудование на $19,5 млн — на 83% меньше, чем за весь 2025 год, по данным BloombergNEF. В сентябре из Китая пришла ещё одна партия помощи — 5000 солнечных систем. И всё же именно американские товары стали выручкой для простых кубинцев, которым нужно хотя бы несколько ватт, чтобы зарядить телефон или сохранить своё дело.

Пример такого предпринимателя — Рамиро Льовет. Он управляет La Campana в собственном доме в Гаване и устраивает свадьбы, дни рождения и корпоративные мероприятия для групп от 15 до 350 человек. Хотя Дональд Трамп усиливает давление на Кубу, рассчитывая отстранить от власти Коммунистическую партию, которая правит почти семь десятилетий, его администрация разрешает отправлять товары таким бизнесменам, как Льовет, используя исключение из многолетнего торгового эмбарго. Фактическая топливная блокада и ужесточающиеся санкции отпугнули от Кубы Венесуэлу и Мексику.

Это совпало с курсом Трампа на восстановление доминирования США в Западном полушарии и ограничение влияния Китая и России. В итоге у американских экспортёров появились новые возможности, а рост поставок помогает и не допустить полного гуманитарного коллапса на острове, и усиливает его зависимость от США на фоне сокращения поддержки из других стран.

Энергетический кризис вынуждает Кубу резко урезать потребление электричества. Заместитель министра иностранных дел страны Карлос Фернандес де Коссио рассказал Bloomberg News, что последние 8 месяцев электричество у него дома было лишь по 2–3 часа в сутки. По его словам, кампания давления Трампа «успешно запугала весь мир, чтобы он не экспортировал топливо и другие товары» на Кубу. Он назвал это абсурдом.

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