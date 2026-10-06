Ливни накроют российский регион: кому приготовить зонты

Синоптик Сафонов: в Новосибирске 6 октября ожидаются мокрый снег и сильный ветер

В Новосибирске в ночь на 6 октября ожидается плюс 5–7 градусов, днем — плюс 8–10. Об этом «МК» сообщил метеоролог Алексей Сафонов.

По его словам, ночью и днем пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный, днем порывы до 20 метров в секунду.

В Новосибирской области ночью ожидается плюс 2–7, местами до минус 3. Днем — плюс 3–8, местами до плюс 13.

Ночью в отдельных районах пройдут небольшие дожди, по северо-западу — с мокрым снегом. Возможно отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер юго-западный с порывами до 22 метров в секунду.

Регион окажется под действием холодного атмосферного фронта. После его прохождения начнется похолодание.

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