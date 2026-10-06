Максим Ликсутов рассказал о переговорах московских компаний в Белграде

С пятого по седьмое октября «Моспром» организует в Белграде переговоры столичных компаний: презентация продукции и визиты к потенциальным заказчикам из госсектора и бизнеса. Подробности озвучили заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов и Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Максим Ликсутов отметил, что Сербия — перспективное направление для увеличения поставок высокотехнологичной продукции: в I полугодии 2026 г. на Москву пришлось 74% российско-сербского товарооборота.

«В ходе бизнес-миссии в Белграде представители шести ведущих столичных предприятий, в том числе резиденты ОЭЗ «Технополис Москва», проведут переговоры с промышленными компаниями, дистрибьюторами и государственными организациями с целью выхода на местный рынок», — прокомментировал он.

«Сейчас московские предприятия поставляют на сербский рынок пищевую продукцию, микроэлектронику, энергетическое машиностроение и медицинскую технику. Например, в переговорах принимает участие резидент ОЭЗ — ГК “Некс-Т”», — подчеркнул Анатолий Гарбузов.

В московскую делегацию также вошел резидент ОЭЗ «Неорос» — производитель высокоскоростных оптических трансиверов и DWDM/DCI-оборудования для связи между ЦОД.

В переговорах участвуют производитель натуральных напитков «Очаково» и булочно-кондитерский холдинг «Коломенский».