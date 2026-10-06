Массированная атака на Московский регион: что известно

В сторону Московского региона с 5 октября летели 650 БПЛА

В сторону Московского региона с вечера 5 октября летели 650 беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, большая часть дронов нейтрализована силами противовоздушной обороны на дальних рубежах. На подлете к Москве уничтожены 105 БПЛА.

Атака длилась с 20:30 5 октября до 5 утра 6 октября. На месте падения обломков работают экстренные службы.

На фоне атак московские аэропорты работают с ограничениями. Шереметьево временно не принимает и не отправляет самолеты. Домодедово и Внуково обслуживают рейсы по согласованию. Также закрыт Жуковский.

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