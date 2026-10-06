...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 83.92 94.04
...
 Свежий номер Подписка

Общество 2305

МЧС перечислило три субъекта России, где ожидаются опасные погодные явления

МЧС заявило об опасных погодных явлениях в Камчатском крае

МЧС заявило об опасных погодных явлениях в Камчатском крае
Сгенерировано нейросетью ChatGTP, Дмитрий Истров

МЧС России перечислило российские субъекты, в которых 7 октября ожидаются опасные погодные явления. Таковыми, как говорится в заявлении, стали Камчатский край, Сахалинская область и Республика Алтай.

В каждом из трех субъектов ожидается сильный ветер, в Камчатском крае также дождь, а в Сахалинской области мокрый снег, заявили в ведомстве.

Жителям регионов, где ожидается сильный дождь, МЧС рекомендует по возможности отказаться от поездок по городу.

Во время ветренной погоды рекомендуется обходить рекламные щиты, ветхие строения и не приближаться к деревьям.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявлял, что в Москве 7 октября дождей не ожидается.

Читайте материал "Когда будет первый снег в 2026 году"

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX

Подписаться

Автор:

Что еще почитать