МЧС перечислило три субъекта России, где ожидаются опасные погодные явления

МЧС заявило об опасных погодных явлениях в Камчатском крае

МЧС России перечислило российские субъекты, в которых 7 октября ожидаются опасные погодные явления. Таковыми, как говорится в заявлении, стали Камчатский край, Сахалинская область и Республика Алтай.

В каждом из трех субъектов ожидается сильный ветер, в Камчатском крае также дождь, а в Сахалинской области мокрый снег, заявили в ведомстве.

Жителям регионов, где ожидается сильный дождь, МЧС рекомендует по возможности отказаться от поездок по городу.

Во время ветренной погоды рекомендуется обходить рекламные щиты, ветхие строения и не приближаться к деревьям.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявлял, что в Москве 7 октября дождей не ожидается.

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