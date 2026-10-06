МЧС перечислило три субъекта России, где ожидаются опасные погодные явления

МЧС России перечислило российские субъекты, в которых 7 октября ожидаются опасные погодные явления. Таковыми, как говорится в заявлении, стали Камчатский край, Сахалинская область и Республика Алтай.
В каждом из трех субъектов ожидается сильный ветер, в Камчатском крае также дождь, а в Сахалинской области мокрый снег, заявили в ведомстве.
Жителям регионов, где ожидается сильный дождь, МЧС рекомендует по возможности отказаться от поездок по городу.
Во время ветренной погоды рекомендуется обходить рекламные щиты, ветхие строения и не приближаться к деревьям.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявлял, что в Москве 7 октября дождей не ожидается.
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