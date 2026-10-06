МТС построила сеть для управления автономным транспортом

На четырех федеральных автотрассах — М-11 «Нева», М4 «Дон», М-12 «Восток» и ЦКАД сотовый оператор построил инфраструктуру для управления беспилотным транспортом Яндекса. Первая в России сеть геопозиционирования организована также в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Воронеже, сообщает пресс-служба компании.

На трассе М-4 сеть запущена до Воронежа и до конца года будет расширена до Новороссийска. На М-12 – до Казани, а к 2028-му дойдет до Тюмени. К 2030 году она заработает во всех городах-миллионниках и ключевых логистических центрах страны.

В решении используют систему высокоточного позиционирования в режиме «кинематики реального времени». Координаты движущегося транспорта с систем Глонасс, GPS, Galileo и Beidou постоянно корректируются и уточняются до 2–5 см с помощью математических моделей и наземной сети референсных станций, установленных на телеком-инфраструктуре оператора.

По словам генерального директора МТС Инессы Галактионовой, построенная сеть позволит оператору беспилотного транспорта оптимизировать маршруты, сократить расходы и потребление топлива, ускорить и сделать перевозки более безопасными и улучшить экологическую обстановку.

Она уточнила, что развернутая сеть полностью отечественная, что формирует суверенный стек технологий в сфере управления беспилотным транспортом.

«В будущем проект планируется масштабировать и на других участников рынка перевозок в России», – сказала Галактионова.