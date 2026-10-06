На Украине отменяют два поезда между центром и западом страны

«Укрзализныця» снимает два поезда между центром и западом Украины

Паблики Днепра проинформировали, что с 20 октября «Укрзализныця» отменяет два поезда, которые связывали центральную часть Украины с западными регионами. Речь идёт о составах №79/80 Днепр — Львов и №31/32 Запорожье — Перемышль.

Причиной названо ухудшение ситуации с безопасностью. По данным пабликов, это привело к значительному снижению пассажиропотока. Других подробностей перевозчик не приводит.

Официальных комментариев компании пока нет. Не уточняется, временная ли это отмена и будут ли назначены альтернативные маршруты. Информация о дальнейшем расписании уточняется.

Ранее сообщалось, что в Киеве после ударов по мостам через Днепр возникал транспортный коллапс. Власти полностью перекрывали Южный мост и ограничивали движение по ряду переправ, включая Дарницкий. Позже все мосты открыли, но ограничения решили вводить только при воздушной тревоге.

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