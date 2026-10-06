Надежда Михалкова вышла замуж за губернатора ХМАО Руслана Кухарука: что известно о паре, биография и дети актрисы

Как познакомились актриса и глава Югры и что известно о первых семьях супругов

Актриса Надежда Михалкова вышла замуж за губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслана Кухарука, у пары родился ребенок. Об этом стало известно 5 октября 2026 года: информацию подтвердили в департаменте внутренней политики округа. По данным СМИ, пара познакомилась полтора года назад на кинофестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Для 40-летней дочери Никиты Михалкова это второй брак, для 47-летнего Кухарука — тоже. Что известно об отношениях пары, первом муже и детях актрисы, ее фильмах и о биографии губернатора ХМАО — в материале mk.ru.

Что известно о браке Надежды Михалковой и Руслана Кухарука

5 октября 2026 года появились сообщения о том, что актриса, режиссер и продюсер Надежда Михалкова вышла замуж за губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслана Кухарука. У пары родился ребенок. Эту информацию коротко подтвердили в департаменте внутренней политики региона — «Да, это так»; от дополнительных комментариев ведомство отказалось.

По данным СМИ, у супругов родилась дочь. Ребенка недавно крестили в кафедральном соборе Воскресения Христова в Ханты-Мансийске. При этом официально ни имя девочки, ни дата ее рождения не раскрывались. Ряд изданий со ссылкой на источники сообщает, что девочку назвали Екатериной, однако это неподтвержденная информация.

О личной жизни Надежда Михалкова говорит редко, поэтому известие о ее втором браке стало для многих неожиданным. Сами супруги пока публично не рассказывали ни о свадьбе, ни об отношениях.

Неизвестно, когда именно Надежда Михалкова и Руслан Кухарук зарегистрировали брак.

Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Где познакомились Михалкова и Кухарук

По сообщениям СМИ, будущие супруги познакомились в Ханты-Мансийске на международном фестивале кинематографических дебютов «Дух огня». Это произошло в марте 2025 года. Надежда Михалкова входила в жюри конкурса.

Развитие отношений пара никак не афишировала. В начале 2026 года журналисты обратили внимание на совместное появление актрисы и губернатора на отдыхе в Сочи.

В октябре 2026 года Надежда приехала в Ханты-Мансийск на творческий вечер своего отца в комплексе «Югра-Классик». Актриса появилась там вместе с Русланом Кухаруком. Это стало одним из первых публичных совместных выходов пары.

Надежда Михалкова: биография, карьера, личная жизнь

Надежда Михалкова — младшая дочь режиссера Никиты Михалкова, актриса, режиссер и продюсер. Она родилась 27 сентября 1986 года в Москве. В 2026 году ей исполнилось 40 лет. Работает в кино и театре.

Дата рождения: 27 сентября 1986 года;

Место рождения: Москва;

Профессия: актриса, режиссер, продюсер;

Родители: Никита и Татьяна Михалковы;

Первый муж: режиссер Резо Гигинеишвили;

Дети от первого брака: дочь Нина и сын Иван;

Семейное положение: в браке с губернатором ХМАО — Югры Русланом Кухаруком. У супругов есть ребенок.

Семья, детство, образование

Надежда Михалкова выросла в известной кинематографической семье. Ее отец — режиссер и актер Никита Михалков, мать Татьяна Михалкова в прошлом работала манекенщицей, а позднее возглавила благотворительный фонд «Русский силуэт».

У Надежды есть старшая сестра Анна Михалкова и брат Артем. Также у Никиты Михалкова есть сын Степан от первого брака с актрисой Анастасией Вертинской, единокровный брат Надежды.

В интервью «МК» Надежда Михалкова рассказывала, что в детстве отец уделял ей много времени, поскольку она была младшей в семье. «Все-таки я не могу сказать, что папы мне радикально не хватало, несмотря на всю его работу», — отметила актриса.

Раннее знакомство с кино для Надежды оказалось естественной частью жизни. Уже в восемь лет она получила роль в фильме своего отца.

Несмотря на ранний успех в кино, Надежда Михалкова после школы поступила в МГИМО на факультет международной журналистики и окончила вуз в 2008 году.

Начало карьеры

Кинодебют Надежды состоялся в 1994 году. В картине Никиты Михалкова «Утомленные солнцем» она сыграла Надю — дочь комдива Котова.

Фильм получил Гран-при Каннского кинофестиваля, а в 1995 году был удостоен премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Через несколько лет Надежда Михалкова вновь появилась в картине отца — «Сибирский цирюльник» (1998). А в 1999 году она сыграла сестер-близняшек в картине Тиграна Кеосаяна «Президент и его внучка».

Актерская карьера продолжилась уже во взрослом возрасте. В фильмографии Михалковой появились драмы, комедии и сериалы, причем со временем она стала все чаще работать не только перед камерой, но и по другую ее сторону — как продюсер и режиссер.

Фильмы Надежды Михалковой

За свою творческую карьеру Надежда Михалкова сыграла несколько десятков ролей в кино. Ее фильмография включает полнометражные картины и сериалы.

Среди наиболее заметных работ:

«Утомленные солнцем» (1994) — Надя Котова, дочь комдива Котова.

«Президент и его внучка» (1999) — сестры-близнецы, обеих зовут Маша.

«Утомленные солнцем 2: Предстояние» (2010) — Надя Котова.

«Утомленные солнцем 2: Цитадель» (2011) — Надя Котова.

«Любовь с акцентом» (2012) — соседка Надя в новелле «Зука и Гио».

«Сын отца народов» (2013), сериал — Светлана Аллилуева.

«Заложники» (2017) — стюардесса Майя.

«Лед 2» (2020) — Аня, сотрудница органов опеки.

«Беспринципные» (2020), сериал — Вера, дизайнер.

«Артек. Большое путешествие» (2022) — Ирина.

«За нашим домом сад» (2024) — мать-одиночка, которая растит сына-подростка в Грозном.

Сейчас у Михалковой насчитывается около 60 актерских работ, а ее фильмография продолжает пополняться. Среди последних проектов — «Беспринципные в Питере», «Батя-2. Дед» и другие заметные работы.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Режиссерские работы

Со временем Надежда Михалкова стала заниматься режиссурой. Первой заметной ее работой стал проект «Чурросы», вышедший в 2016 году.

В 2018 году она сняла фильм ужасов «Проигранное место». В основе сюжета — городская легенда о месте в кинотеатре, покупка билета на которое якобы приводит к смерти.

В 2020 году Надежда Михалкова выпустила короткометражную работу One Mango, Please.

Самым заметным режиссерским проектом стал мини-сериал «Номинация», премьера которого состоялась в 2022 году. Михалкова выступила в нем режиссером, сценаристом и сыграла одну из главных ролей. Вместе с ней в проекте снялась ее сестра Анна. Сюжет построен вокруг двух сестер-актрис, которые пытаются найти свое место в мире российского кино.

До режиссуры Надежда Михалкова пришла и через продюсерскую работу. В 2008 году она вместе с Анной Михалковой выступила продюсером фильма «Скажи Лео», а позднее работала над проектами «Бездельники», «Проигранное место» и One Mango, Please.

Личная жизнь Надежды Михалковой: первый муж и дети

В апреле 2010 года актриса вышла замуж за режиссера Резо Гигинеишвили, осенью следующего года они обвенчались в Грузии. В семье родились двое детей — дочь Нина (2011) и сын Иван (2013).

Слухи об их расставании появились еще в 2016 году. Поначалу они опровергались близкими семьи. Но в октябре 2017 года Михалкова и Гигинеишвили развелись.

После расставания бывшие супруги продолжили вместе заниматься воспитанием детей. Надежда в разные годы достаточно откровенно рассказывала о сложностях материнства и о том, как переживала период после рождения детей.

Нина и Иван — старшие дети Надежды Михалковой. После появления ребенка в новом браке актриса стала матерью троих детей.

Кто такой Руслан Кухарук, муж Надежды Михалковой

Руслан Кухарук — государственный деятель, бывший мэр Тюмени, с 2024 года — губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. В 2026 году ему исполнилось 47 лет.

Руслан Кухарук родился 8 мая 1979 года в Урае, окончил гимназию с золотой медалью, а в 2001 году получил юридическое образование в Тюменском государственном университете, у него красный диплом.

Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Его профессиональный путь начался с юридической деятельности. В 2002 году Руслан Кухарук пришел на работу в администрацию Тюменского района. Позже перешел в департамент имущественных отношений Тюменской области, где занимал должности, связанные с юридическим сопровождением земельных отношений.

В 2011 году возглавил департамент земельных отношений и градостроительства администрации Тюмени. А через пять лет стал заместителем главы администрации города. В 2018 году Кухарук стал мэром Тюмени.

Новый этап в карьере начался в мае 2024 года. Владимир Путин назначил Кухарука временно исполняющим обязанности губернатора ХМАО — Югры. 8 сентября того же года избран главой региона.

Личная жизнь Руслана Кухарука

До отношений с Надеждой Михалковой Руслан Кухарук уже был женат. В первом браке у политика родились двое детей — Максим и Татьяна. В официальной биографии губернатора также указано, что он воспитывает двоих детей.

Подробности развода Кухарука с первой женой публично не раскрывались. Точная дата расторжения брака также не сообщалась.

Официально о новом браке Руслана Кухарука стало известно только в октябре 2026 года. И он, и его супруга Надежда Михалкова не рассказывали публично о своих отношениях, браке и рождении ребенка.

Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Частые вопросы

Кто муж Надежды Михалковой?

Муж Надежды Михалковой — Руслан Кухарук, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Это второй брак актрисы. О нем стало известно 5 октября 2026 года.

Сколько детей у Надежды Михалковой?

У Надежды Михалковой двое старших детей от первого брака с Резо Гигинеишвили — дочь Нина и сын Иван. В 2026 году у актрисы и Руслана Кухарука родился общий ребенок. Таким образом, у Надежды Михалковой трое детей.

Сколько лет Надежде Михалковой?

Надежда Михалкова родилась 27 сентября 1986 года. В сентябре 2026 года ей исполнилось 40 лет.

Кто такой Руслан Кухарук?

Руслан Кухарук — российский государственный деятель. Он родился в городе Урае, получил юридическое образование в Тюменском государственном университете, работал в муниципальных и региональных структурах, в 2018 году стал мэром Тюмени, а в 2024 году возглавил Ханты-Мансийский автономный округ — Югру.

В каких фильмах снималась Надежда Михалкова?

Среди известных фильмов и сериалов с участием актрисы — «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник», «Президент и его внучка», «Утомленные солнцем 2», «Любовь с акцентом», «Сын отца народов», «Людмила Гурченко», «Заложники», «Мертвое озеро», «Лед 2», «Беспринципные», «Чернобыль» и другие проекты.

Какие фильмы Надежда Михалкова сняла сама?

Как режиссер Михалкова работала над проектами «Чурросы», «Проигранное место», One Mango, Please и мини-сериалом «Номинация». В последнем она также сыграла одну из главных ролей и участвовала в написании сценария.