Названы ключевые факторы, которые приводят к «галлюцинациям» нейросетей

Эксперт в области искусственного интеллекта и управления знаниями Владимир Лещенко в беседе с 360.ru рассказал, что нейросети зачастую выдают ошибочные или выдуманные ответы на вопросы пользователей под влиянием ряда факторов.

Так, по словам Лещенко, неверные сведения в ответах нейросетей связаны прежде всего с данными, на которых они работают, ведь если в какой-то информации была ошибка, то искусственный интеллект просто ее не видит и убежден, что дал верный ответ.

Еще одним фактором, согласно заявлению эксперта, является устройство самой нейросети и заложенный в нее способ обработки информации. Спикер уточнил, что результат зависит и от запроса пользователя, и изменение формулировки способно повлиять на ответ модели.

Кроме того, как заметил Лещенко, «галлюцинации» могут появляться у нейросетей, исходя из недостаточности данных, в результате чего одни модели начинают креативить, а другие при отсутствии данных пишут: «У меня нет данных, я не могу дать такой ответ». Эксперт добавил, что здесь все зависит от настроек.