Определена разница между болью во всем теле у женщин и мужчин

Женщины сообщают, что страдают от боли чаще, чем мужчины, показало новое крупное глобальное исследование. Это относится ко всем видам боли, которые измеряли исследователи, и происходит на фоне сохраняющейся обеспокоенности по поводу гендерного неравенства в отношении боли, что означает, что женщинам с меньшей вероятностью назначают обезболивающее, в котором они нуждаются.

Исследователи со всего мира провели “одну из крупнейших на сегодняшний день работ по гармонизации эпидемиологии боли”. В период с 1990 по 2025 год были собраны данные о более чем 6 миллионах человек из 118 стран, включая людей в возрасте от пяти до более чем 100 лет, пишет The Guardian.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Medicine, рассматривалось, как боль, являющаяся ведущей глобальной причиной инвалидности, распределяется как по всему миру, так и на протяжении всей жизни человека.

Исследование показало, что у женщин, о чем они сообщали сами, боль в 11 местах тела – голове, лице, шее или плече, ступне или лодыжке, кисти или запястье, локте, груди, спине, животе или брюшной полости, бедре и колене – была выше, чем у мужчин. Особенно это касалось головной боли, лицевых болей и болей в животе.

У мужчин и женщин наибольшее усиление боли наблюдалось до достижения 55-летнего возраста, а затем достигало максимума в возрасте 75 лет или после него, при этом боли в спине, бедрах и коленях усиливались на протяжении всей жизни. Это указывает на то, что “значительная часть пожизненного бремени боли возникает в трудоспособном возрасте”, пишут авторы.

Около 40% участников сообщили о болях в спине, в то время как боль в лице была самой редкой (2%).

В регионах с самым низким индексом человеческого развития наблюдалась значительно более “высокая распространенность телесных болей в пожилом возрасте” и почти в два раза более высокая частота болей в пояснице в пожилом возрасте.

Боль высокой интенсивности достигла своего пика примерно в 50 случаях, в то время как общая боль достигла своего пика примерно в 70 случаях.

“В целом наши результаты показывают, что, хотя вероятность возникновения какой-либо боли неуклонно возрастает с возрастом, наиболее инвалидизирующие формы боли развиваются по траектории перевернутой буквы U, достигая своего пика в середине или конце зрелого возраста, а затем снижаясь, – пишут авторы исследования. – Это различие между накоплением боли и болью, которая усиливается, а затем проходит, имеет прямое отношение к тому, на чем следует сосредоточить профилактику и уход на протяжении всей жизни”.

Авторы написали, что текущие оценки сосредоточены на диагнозах, что может означать, что люди с ограниченным доступом к медицинской помощи не учитываются, поэтому они проанализировали частоту жалоб на боль, о которых они сообщали сами. Это может стать основой для более справедливых усилий по мониторингу и профилактике, пишут они.

“Траектории развития заметно различались в зависимости от фенотипа: головная боль, боли в животе и лице достигали своего пика в более раннем возрасте, а затем уменьшались, в то время как боли в опорно-двигательном аппарате, как правило, постепенно усиливались с возрастом”, – пишут они.

“В области опорно-двигательного аппарата боль в верхней части тела (включая шею, плечо и локоть) достигла своего пика в среднем возрасте и затем уменьшилась, в то время как боль в нижней части тела (включая спину, бедро и колено) продолжала усиливаться на протяжении всей жизни, что согласуется с большей ролью кумулятивной механической и дегенеративной нагрузки на участки, несущие вес”.

Исследование показало, что 18,3% глобального бремени боли связано с курением, ожирением и низкими доходами домохозяйств. Этот показатель варьировался от 12,6% в странах Африки к югу от Сахары до 27,1% в Восточной Европе.