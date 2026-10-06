Пассажирский автобус был атакован ВСУ

В ДНР при ударе дрона поврежден пассажирский автобус

Пассажирский автобус поврежден в Горловке ДНР в результате удара украинского дрона. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

По его словам, атака произошла в Калининском районе. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее в Московской области из-за массированной атаки БПЛА погиб человек, еще шесть пострадали. Над территорией региона уничтожили 185 дронов. В сторону Московского региона летели порядка 650 беспилотников, 105 сбили на подлете к Москве.

Тем временем в Киеве снова возникают пробки у мостов через Днепр. Ранее Минобороны РФ сообщало о поражении нескольких переправ в украинской столице.

Читайте также:

Известный актер погиб во время крушения самолета

Поезда отменены и вагоны опечатаны из-за нашествия клопов