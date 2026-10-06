Певец Александр Буйнов назвал свой глaвный «ред-флаг»

Певец Александр Буйнов рассказал, какие качества людей заставляют его насторожиться и отказаться от дальнейшего общения. Своими взглядами артист поделился с подписчиками в Telegram-канале.

Буйнов решил присоединиться к обсуждению популярных в интернете «ред-флагов» — признаков, которые могут указывать на проблемы в отношениях. Для себя исполнитель выделил прежде всего токсичное поведение.

Артист признался, что старается не поддерживать контакты с людьми, общение с которыми приносит негатив. По его словам, избегать токсичного окружения для него уже стало одним из основных жизненных правил.

Отдельные требования у Буйнова есть и к профессиональному сотрудничеству. Певец подчеркнул, что ему сложно работать с некомпетентными людьми и особенно раздражает непрофессионализм, проявляющийся даже в мелочах.

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