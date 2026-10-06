Певица Елизавета Долженкова впервые стала мамой: выяснились подробности

Певица Елизавета Долженкова стала мамой. Исполнительница хита «Красная краса» родила первенца в Москве. Как стало известно «МК», малыш и мама чувствуют себя хорошо.

О том, что она скоро станет мамой, Елизавета никому не говорила. Об этом знали лишь самые близкие. Хотя поклонники догадывались: в последнее время Долженкова перестала появляться на концертах. Сейчас стало понятно, почему. На свет появился долгожданный малыш. Вес мальчика составил 3900 граммов, рост – 53 см.

– Наш самый большой подарок в жизни, – написала звезда в социальных сетях. – Добро пожаловать в этот мир, сынок.

Продюсер артистки Сергей Пудовкин уверил корреспондентов «МК», что делать слишком длительных пауз в карьере Елизавета не планирует. Артистка собирается вскоре вернуться к работе и продолжить радовать поклонников.

– Конечно, мы все очень счастливы за Лизу, – говорит Сергей. – Все эти дни волновались, чтобы все прошло хорошо. И, слава Богу, так и произошло. О том, что стала мамой, Лиза сообщила мне одному из первых. Прислала сообщение: «Поздравляю тебя, ты стал дедушкой». Я очень за нее рад. Даже не сомневаюсь, что она будет прекрасной мамой.